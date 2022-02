Bord ondulé, pontons, ailerons : la Mercedes W13 au révélateur

Charger le lecteur audio

La Mercedes W13 présente un nez avec une surface bombée et une extrémité ronde qui avance au-dessus de l'aileron avant et se raccorde au plan principal.

La pointe du nez comporte également un élément visiblement remplaçable qui permettra à l'écurie de l'échanger avec une ouverture pour le refroidissement quand les températures grimperont.

Le plan principal s'incline vers le bas dans la zone axiale autour du nez, afin d'aider à dévier le flux d'air vers le dessous du plancher et des pontons.

Une fois de plus, c'est un aileron à quatre éléments que l'on découvre puisque l'équipe adopte le maximum de pièces autorisées par le règlement. Les trois éléments supérieurs ont une corde plus courte que le plan principal.

Mercedes est aussi l'écurie la plus agressive jusqu'à présent en ce qui concerne la forme conique des éléments qui se prolongent du nez vers la partie chargée de l'aileron.

Les sections ajustables de l'aileron et le mécanisme utilisé à cet effet ont clairement été conçus pour maximiser la direction du flux, étant donné que le règlement a supprimé certains outils qui servaient auparavant à remplir ces fonctions.

La partie extérieure de l'aileron se décharge comme le demande le règlement mais c'est au niveau de la connexion entre les flaps et la plaque d'extrémité latérale que se situe le véritable enjeu : Mercedes a choisi une jonction plus carrée (flèche rouge ci-dessus). On peut aussi voir comment cela se manifeste derrière, avec des éléments en retrait de la plaque d'extrémité (flèche bleue).

La plaque d'extrémité présente également un bord d'attaque plus triangulaire que ce que l'on a vu jusqu'à présent, ce qui se traduit par un bord supérieur plus court. Les concepteurs ont aussi décidé de placer leur capteur infrarouge pour les pneus dans le coin supérieur avant de la plaque d'extrémité, clairement par préférence aérodynamique.

Mercedes n'a pas encore opté pour le chasse-neige ou le double splitter vu chez les autres mais a considérablement rétréci la section avant de la "bavette" en lui donnant une forme plus droite (flèche rouge à gauche ci-dessus) qui aura probablement pour effet de modifier les vortex s'en échappant.

Avec trois bandes dépassant de l'entrée (flèche bleue), le plancher dispose d'un tunnel sur toute la largeur de chaque côté du châssis et non de la solution plus étroite d'alimentation en air observée chez McLaren et Alfa Romeo.

La géométrie du bord d'attaque et des bandes constituent les différences notables par rapport à la concurrence. On remarque que l'entrée du tunnel est beaucoup plus haute le long du châssis.

L'aileron en bord de plancher (flèche rouge à droite ci-dessus) est court mais haut à l'avant. Il s'abrège rapidement afin de s'adapter à la géométrie du fond plat.

Cette zone du plancher a aussi été soigneusement travaillée afin d'aider le flux d'air à suivre un chemin défini autour de la moitié inférieure des pontons. La W13 présente également une solution déjà vue l'an passé sur la W12 et abandonnée à partir de son package évolutif installé à Silverstone : le bord ondulé.

Sur la W13, on distingue des petites vagues à l'avant, dont la taille augmente plus on va vers l'arrière. On s'attend à ce qu'elles dirigent le flux extérieur provenant du plancher pour augmenter artificiellement sa largeur, là où il y a normalement des perturbations causées par le sillage des pneus avant.

Le design global des pontons est une version modifiée de ce que Mercedes a utilisé ces dernières saisons, avec une entrée étroite et haute s'adaptant à la nouvelle réglementation concernant les SIPS (barres de protection contre les chocs latéraux). Dans l'incapacité de monter la barre supérieure le plus bas possible ces dernières années, toutes les équipes ont abandonné l'entrée haute, large et peu profonde introduite d'abord par Ferrari en 2017.

La vue de profil permet de voir comment les pontons de la Mercedes s'inclinent vers l'intérieur dans leur partie la plus avancée et comment se crée une surface multi géométrique pour à la fois compacter les composants internes et offrir un design favorable du point de vue aérodynamique.

L'écurie a conçu une ailette dans le montage du rétroviseur sur le bord extérieur des pontons afin de créer un long déviateur de flux travaillant de pair avec le haut de cette zone. L'objectif est de pousser le flux d'air vers l'extérieur.

Comme par le passé, les pontons s'effilent vers l'arrière pour rejoindre le plancher mais sont également très reculés au niveau de la "bouteille de coca", où se trouvent une section haute et une sortie de refroidissement très étroite qui est actuellement la seule sur la monoplace. Sa taille augmentera probablement en fonction du circuit visité, mais elle pourrait aussi être complétée par l'ajout d'ouïes de refroidissement qui, pour le moment, son absentes.

La zone intérieure du plancher dispose de deux passages afin d'améliorer la transition entre les tunnels situés en dessous et le diffuseur. Au niveau de la section extérieure inférieure, Mercedes a réussi à incorporer une courte ailette de déviation située devant le pneu arrière.

Comme prévu et déjà vu chez les équipes clientes de Mercedes, Aston Martin et Williams, la W13 utilise des suspensions à tirant à l'arrière.

Le design de l'aileron arrière diffère également de ceux vus jusqu'à présent, avec une forme en W pour le plan principal et un bord d'attaque retourné dans la zone centrale. Un seul montant est installé, relié à l'actionneur du DRS.