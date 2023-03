Bottas : Alfa Romeo a "passé un cap" lors des essais 2023

Charger le lecteur audio

Lors du premier test de Barcelone l'an dernier, l'équipe Alfa Romeo avait été frappée par divers problèmes de fiabilité, une tendance qui s'est poursuivie tout au long de la saison. Mais la semaine dernière, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont bouclé un total de 401 tours combinés sur trois jours, même si le Finlandais a dû s'immobiliser pour un potentiel problème sur l'unité de puissance Ferrari ainsi qu'une erreur système mineure.

"C'était assurément bien mieux que l'année dernière à ce stade", a commenté Bottas à propos de la fiabilité de la C43. "Je pense donc que nous sommes bien préparés, aussi bien que possible avec trois jours. En termes de qualité de la voiture, j'ai l'impression que nous avons passé un cap en tant qu'équipe, nous avons eu moins de problèmes à ce stade de l'année. L'année dernière, les essais n'avaient pas été si amusants, donc nous sommes dans une bonne situation après trois journées."

Outre la fiabilité, Bottas estime que l'équipe gérée par Sauber a remédié à l'instabilité à haute vitesse qui était l'autre principale faiblesse de la voiture 2022. "Je ressens vraiment les améliorations que nous avons essayé de faire pour cette année, et la stabilité de la voiture est bien meilleure. De cette façon, il est possible de gagner plus de confiance."

LIRE AUSSI : Les astuces techniques vues lors des essais F1 de Bahreïn"Il n'y a rien de fondamentalement mauvais avec la voiture, donc je crois que nous sommes parvenus à d'assez bons réglages au cours de ces trois jours. Elle est vraiment agréable à piloter ; c'est un bon point de départ, c'est sûr. Je pense que je n'ai connu qu'un seul petit blocage en une journée entière."

Le Finlandais espère que la plus grande proximité entre les comportements à haute et basse vitesse élargira les options de réglages de l'équipe, dans la mesure où elle n'aurait dans ce cas pas à faire autant de compromis.

"Il y a encore un peu de différence entre haute et basse vitesse, mais je dirais que c'est au moins 50% mieux que l'année dernière, donc cela ouvre pas mal d'options de réglages. C'est beaucoup mieux que l'an passé. La tendance – si tant est qu'il y en ait une – semble être qu'à haute vitesse, l'équilibre est plutôt neutre."

La saison dernière, Alfa Romeo a terminé sixième au classement constructeurs avec 55 points, dont 49 ont été marqués par Bottas. Mais avant sa deuxième saison, Zhou, le coéquipier de Bottas, a semblé plus confiant lors des essais hivernaux, admettant ressentir "beaucoup moins de pression" que lors d'une première campagne délicate.