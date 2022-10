Bottas : Alfa Romeo peut remédier à ses faiblesses en recrutant

Charger le lecteur audio

Avec 52 points inscrits en 18 Grands Prix, Alfa Romeo est (à ce stade de la saison) en train de réaliser sa meilleure campagne sur le plan comptable depuis que la structure de Hinwil porte le nom du constructeur automobile italien. Les résultats de l'équipe italo-helvète pourraient toutefois être encore plus flatteurs si la fiabilité ne faisait pas autant défaut à la C42.

Sur les huit abandons pour cause de défaillance mécanique vécus cette saison, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont dû renoncer à quatre reprises alors que les deux pilotes titulaires se battaient pour des points, offrant ainsi une avance précieuse à Alpine et McLaren, en lutte pour la quatrième place du classement, et permettant à Haas, AlphaTauri et surtout dernièrement à une écurie Aston Martin en verve de rester menaçants.

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Bottas a révélé qu'un manque de ressources avait causé de plus en plus de tort à l'équipe au fil des courses, mais le Finlandais a affirmé que le problème était en passe d'être réglé.

"Notre [projet] est un projet à long terme et nous sommes concentrés sur la prochaine saison [...]", a-t-il d'abord expliqué. "Parmi les choses que nous avons apprises au cours de ce championnat, il y a ce qui nous a amenés à bien démarrer [la saison] et à perdre du terrain course après course."

"L'un des problèmes que nous avons rencontrés est lié à la vitesse de production des différents composants. L'équipe a pris cet aspect très au sérieux. Nous sommes conscients que nous avons besoin de plus de ressources parce que nous nous sommes retrouvés avec des projets testés en soufflerie mais qui n'ont pas été poursuivis par manque de personnel. L'année prochaine, nous aurons plus de personnel disponible et ce sera certainement une étape importante pour la croissance de l'équipe."

"Nous avons une bonne structure mais nous avons besoin de plus de personnes. Pour l'instant, nous sommes 500. Mais, pour donner un exemple, il y en a 750 chez Williams. Nous savons donc ce qui nous manque : l'équipe cherche du personnel. Le budget pour l'année prochaine n'est pas un problème."

Gros plan sur le nez de l'Alfa Romeo C42

Pendant cinq saisons, Bottas a connu l'opulence au sein de Mercedes, qui a raflé 60 victoires et tous les titres constructeurs en jeu lors de son passage. Désormais, le pilote finlandais évolue dans une structure plus modeste et doit revoir ses ambitions à la baisse, passant du podium au ventre mou du peloton.

Ces nouveaux challenges, bien qu'ils soient moins importants, n'écornent pas la motivation de Bottas pour autant. L'auteur de dix victoires en catégorie reine apprécie tout particulièrement l'atmosphère qui règne à Hinwil.

"C'est un environnement avec moins de pression", a-t-il expliqué. "Ça fait moins 'entreprise' et plus équipe de course, mais la motivation de chacun est la même. C'était très agréable de commencer la saison en marquant quelques points à Bahreïn et je pense que ce week-end a donné un encouragement supplémentaire. L'équipe a compris qu'il y aurait d'autres courses où nous serions capables de terminer dans le top 10."

"Cet encouragement est toujours là. Lorsque nous ne marquons pas de points, je vois que l'équipe est déçue et c'est le bon état d'esprit. Évidemment, les objectifs sont différents de ceux que je devais atteindre l'année dernière mais, au final, l'approche est la même : en 2021, l'objectif était de gagner ; aujourd'hui, c'est d'être dans le top 10."

Propos recueillis par Roberto Chinchero