Bottas savoure son "effet humain" sur le développement d'Alfa Romeo

S'il est dans sa dixième saison en Formule 1, Valtteri Bottas n'a rejoint que sa troisième écurie cette année, à savoir Alfa Romeo, après quatre campagnes chez Williams puis cinq chez Mercedes.

Au sein du constructeur octuple Champion du monde en titre, qui représente l'une des plus grandes structures en Formule 1, Bottas semble avoir parfois peiné à se faire entendre. Aussi savoure-t-il l'ambiance de travail qui règne à Hinwil, dans une plus petite équipe où il jouit de davantage de responsabilités.

"Je sens assurément que j'ai vraiment envie d'aider à pousser l'équipe dans la bonne direction", commente Bottas auprès de Motorsport.com. "Ça me fait réfléchir à deux fois : est-ce que c'est vraiment la direction que nous voulons emprunter, ou non ? C'est vraiment intéressant. Même pour la voiture de l'an prochain, quand j'entends parler d'évolutions et tout, c'est toujours vraiment intéressant pour moi de m'impliquer techniquement. Je commence déjà à imaginer le comportement de la voiture."

A-t-il ainsi dû changer d'état d'esprit concernant le développement de la monoplace ? "Oui", répond le Finlandais. "Je n'ai jamais réussi à être aussi impliqué chez Mercedes. C'était plutôt l'ordinateur qui disait que telle sorte de voiture allait être la plus rapide. La plupart du temps, ça marchait. Mais là, c'est aussi sympa d'avoir l'effet humain."

Bien qu'il n'évolue plus aux avant-postes, Bottas a marqué 46 des 51 points d'Alfa Romeo en cette saison 2022 et a surtout retrouvé un certain plaisir, ce qu n'étonne pas le directeur d'équipe Frédéric Vasseur. "C'est sûr qu'on a plus de pression chez Mercedes, et il était toujours dans l'ombre de Lewis, toujours avec un contrat à court terme", souligne le Français à notre micro.

"Je ne veux pas le mettre dans une situation détendue, car ce n'est pas bon non plus pour la performance, mais d'une manière ou d'une autre, je veux lui faire passer le message qu'il a tout le soutien de l'équipe. Je pense que si l'on regarde tous les bons projets sportifs des 20 dernières années, ils ont toujours été construits autour des pilotes."

Propos recueillis par Luke Smith