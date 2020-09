Bottas explique à qui s'adressait son "fuck you" radiophonique

Après avoir passé la ligne d'arrivée à la suite de son succès lors du GP de Russie, Valtteri Bottas a répété le message qu'il avait lancé au GP d'Australie 2019, en commençant par "bon moment pour remercier mes critiques" avant d'enchaîner sur "à qui de droit, allez vous faire foutre".

Au moment d'expliquer ses mots en conférence de presse, et de répondre à la question de savoir si la critique de ses résultats face à Hamilton pesait, Bottas a déclaré : "Non, ce n'est pas le cas. Mais, honnêtement, je ne comprends pas les gens qui ont besoin de critiquer les autres. On m'a dit que je ne devrais 'pas me donner la peine', que je devrais 'abandonner', mais tel que je suis, je ne le ferai jamais. Donc je voulais juste leur envoyer à nouveau mes meilleurs vœux. C'est juste sorti comme ça."

"Mais le plus important c'est que j'ai confiance quand j'aborde chaque week-end de course et je crois que je peux le faire, et je serai toujours comme ça. Il faut avoir cet état d'esprit. Et je suis heureux, même si c'était difficile hier, de ne pas avoir abandonné, j'ai trouvé le positif et je savais qu'il y aurait des opportunités. Et les choses sont venues à moi aujourd'hui. Donc, oui, j'espère pouvoir encourager les gens à ne pas abandonner car c'est la plus grande erreur que l'on puisse faire dans la vie."

La seconde victoire de Bottas cette saison et en Russie a été marquée par une course relativement tranquille une fois Hamilton au stand pour écoper de sa pénalité de dix secondes. La troisième place du Britannique a permis au Finlandais de faire descendre l'écart de 55 à 44 points en tête du championnat, "un bon boost de confiance et une bonne dynamique pour les prochaines courses".

"[Ma dernière victoire datait] d'un moment [au GP d'Autriche en ouverture de la saison, ndlr], mais c'est passé très près de nombreuses fois. Je trouve que mon rythme de course, surtout cette saison, a été meilleur que lors des saisons précédentes. Je ne peux pas dire que c'était frustrant mais c'était un peu embêtant d'être proche mais pas tout à fait là, mais les choses sont assurément allées dans mon sens aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les choses ne peuvent pas toujours aller contre vous. Donc, assurément, c'est vraiment satisfaisant aujourd'hui. La victoire, elle semblait bien méritée, [même si] je me considère également chanceux avec la pénalité de Lewis. Mais en dehors de ça, c'était une super course."