Bottas : "Mercedes n'a toujours pas la meilleure voiture"

C'est sur un doublé Mercedes que se sont achevées les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne ce vendredi, à chaque fois avec le meilleur temps de Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton. Trois semaines plus tôt, à Bahreïn, les Flèches d'Argent étaient nettement en deçà des Red Bull ; la satisfaction est donc au rendez-vous à l'issue de cette première journée à Imola, lors de laquelle les évolutions apportées à la W12 ont convaincu et l'adhérence du train arrière n'a pas posé de problème.

Lorsqu'il lui est demandé si ces progrès sont liés au travail de l'équipe où aux spécificités du circuit, Hamilton répond : "Je pense que c'est un peu des deux. L'équipe a vraiment travaillé très dur pour essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de la dernière course, où nous étions faibles, et dans quels domaines nous pouvons améliorer un peu les réglages de la voiture. Mais je pense que la piste nous est un peu plus favorable par ailleurs. Nous avons commencé avec des réglages vraiment bons, nous avons fait de petits ajustements çà et là, mais pas de problème majeur. Jusque-là, notre rythme est bon."

"La sensation de la voiture est vraiment meilleure si je la compare à Bahreïn, c'est bien", confirme Bottas. "Mais ce sont une piste, un circuit, une surface et un niveau d'adhérence différents. Au moins, le week-end a commencé de manière positive, et la voiture n'était vraiment pas loin du compte, niveau réglages. Il reste des choses à peaufiner, mais globalement, quant à l'équilibre, je suis bien plus satisfait de la voiture maintenant qu'il y a trois semaines."

Sans surprise, le directeur d'équipe Toto Wolff est aux anges, saluant la fraîcheur qui règne à Imola ce week-end : "C'est largement mieux qu'à Bahreïn. La voiture avait l'air performante ce matin et cet après-midi. Les températures ont probablement un peu aidé, car c'est là que nous souffrions, surtout à Bahreïn. Pour un vendredi, je suis vraiment satisfait. Le débriefing a été vraiment agréable, [les pilotes] ont dit que l'équilibre était bon avec l'occasionnel sous-virage, ou survirage en sortie. Mais globalement, leur sensation est très bonne quant à la voiture."

Plusieurs zones d'ombre subsistent néanmoins, tout d'abord quant aux performances des pneus. Bottas a signé le meilleur temps du jour en 1'15"551 avec les mediums, tandis que Hamilton a tourné en 1'15"561 chaussé de gommes tendres. "Je suis sûr qu'il reste davantage de performance que nous devons essayer de tirer du pneu tendre", estime Bottas, tandis que Hamilton renchérit : "Ça ne donnait pas vraiment l'impression qu'il y ait une grosse différence entre les deux. Je suis sûr qu'il reste davantage de performance à gagner d'une manière ou d'une autre [en tendres], mais cela pourrait n'en représenter qu'un peu."

Autre incertitude : le niveau de performance de Red Bull, qui est désormais un rival clair de Mercedes pour la victoire. En Essais Libres 2, Max Verstappen a été trahi par son arbre de transmission en début de séance et n'a pas pu montrer son potentiel, tandis que Sergio Pérez n'a pas fait mieux que sixième avec près de neuf dixièmes de retard sur Bottas. De surcroît, AlphaTauri et Ferrari sont très proches : Pierre Gasly a moins d'un dixième de déficit, tandis que Charles Leclerc serait au sommet de la hiérarchie s'il n'avait pas dépassé les limites de la piste au virage 9.

"Toute la grille a l'air vraiment serrée, notamment en milieu de tableau et à l'avant", estime Bottas. "Nous n'avons certainement pas encore vu le meilleur de Red Bull, nous le verrons en Q3 demain. Aucun doute, ils vont être rapides, et nous ne pensons toujours pas avoir la meilleure voiture."

"Je crois que nous n'avons pas encore vu le meilleur des Red Bull", acquiesce un Hamilton un poil plus modéré. "On dirait que leurs séances ont été assez désordonnées avec le trafic notamment, ce sera intéressant de voir à quel point elles seront rapides demain." Le septuple Champion du monde a d'ailleurs eu un mot spontané pour Gasly : "AlphaTauri a fait un travail époustouflant cette année et a l'air incroyablement rapide. C'est vraiment super que Pierre ait une bonne voiture, je suis ravi de le voir si haut."