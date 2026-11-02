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Formule 1 GP du Qatar

Yamaha boycotte le Qatar en MotoGP : quel impact sur la fin de saison de F1 ?

La Formule 1 entend toujours disputer les deux derniers Grands Prix de la saison au Moyen-Orient, malgré la nouvelle surprenante concernant Yamaha en MotoGP. La discipline suit toutefois de près l'évolution de la situation, notamment les élections de mi-mandat américaines.

Ronald Vording

Publié: 2 nov. 2026, 12:00

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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Les tensions autour du Grand Prix du Qatar, prévu le week-end prochain, ont atteint leur paroxysme dans le paddock MotoGP. Des inquiétudes existaient déjà depuis quelque temps en coulisses, plusieurs pilotes ayant exprimé leurs réserves, mais Yamaha a été le premier constructeur à prendre publiquement position dimanche.

Yamaha et son équipe satellite Pramac ont toutes deux décidé de boycotter la course, poussant le MotoGP à publier un communiqué les menaçant de sanctions, tant contractuelles que sportives. Álex Márquez sera également absent du rendez-vous qatari, puisqu'il a programmé une opération chirurgicale à la suite de sa lourde chute survenue au Grand Prix de Catalogne, en mai dernier.

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Cette décision souligne que tout le monde, en MotoGP, n'est pas disposé à se rendre au Moyen-Orient dans les circonstances actuelles. Le championnat maintient néanmoins que le week-end de course sur le circuit international de Losail, du 6 au 8 novembre, se déroulera comme prévu. Le directeur général adjoint, Carlos Ezpeleta, s'est lui-même rendu au Qatar jeudi dernier afin d'échanger avec les autorités locales sur les garanties de sécurité.

La position du MotoGP est également intéressante dans le contexte de la Formule 1, puisque la catégorie reine des deux-roues appartient désormais elle aussi à Liberty Media. La F1 doit se rendre au Qatar trois semaines plus tard, du 27 au 29 novembre, et a indiqué à Motorsport.com que ce programme restait inchangé malgré l'annonce de Yamaha.

Cette position a également été communiquée dans un message adressé à toutes les équipes durant le week-end du Grand Prix de Mexico, dont Motorsport.com a pu prendre connaissance.

Dans ce message, simplement envoyé afin d'anticiper d'éventuelles questions suscitées par l'annonce de Yamaha, la F1 réaffirme son intention de conclure la saison au Qatar et à Abu Dhabi. Les équipes ont été informées en amont de la nouvelle, le message précisant que les autres constructeurs et le MotoGP dans son ensemble se rendraient toujours au Qatar comme prévu.

À ce stade, la F1 ne voit donc aucune raison de modifier son propre programme. Elle souligne que ni les recommandations aux voyageurs ni les conditions d'assurance n'ont changé depuis le mois de mai, ce qui lui permet de maintenir le calendrier prévu.

Le Grand Prix du Qatar est un sérieux sujet de discussion.

Photo de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Bien entendu, plusieurs variables importantes restent à prendre en compte, les élections de mi-mandat américaines étant peut-être la plus déterminante. Au Moyen-Orient, des craintes existent quant à une possible escalade du conflit à leur issue. La F1 dispose toutefois déjà d'un plan B avec Imola.

Comme Motorsport.com l'a précédemment révélé, les organisateurs d'Imola ont reçu le feu vert il y a plus de six semaines pour commencer les préparatifs et installer les tribunes temporaires. La F1 serait ainsi en mesure de réagir rapidement si la situation géopolitique au Moyen-Orient venait à se dégrader dans les prochaines semaines.

Si ce plan B devait finalement ne pas être nécessaire, la F1 s'est engagée à prendre en charge l'intégralité des coûts liés aux préparatifs à Imola. Les organisateurs en Émilie-Romagne ne prendraient ainsi aucun risque financier, quelle que soit l'issue de la situation.

Grande prudence dans les déclarations

Alors que plusieurs pilotes et équipes de MotoGP ont ouvertement critiqué la décision de maintenir les courses au Moyen-Orient, les prises de position de ce type ont été beaucoup plus rares dans le paddock de la F1.

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Le message obtenu par Motorsport.com confirme que les équipes et les pilotes sont invités à ne pas tenir de propos trop critiques, comme cela avait déjà été le cas en début d'année au sujet du règlement technique. Concernant le Moyen-Orient, il leur est demandé de faire confiance à la F1 et à la FIA et de conserver publiquement la même position que celle qu'ils défendent depuis plusieurs semaines.

Cette consigne s'est reflétée lors de plusieurs conférences de presse réunissant pilotes et directeurs d'équipe ces dernières semaines, notamment au Mexique. Lorsque le sujet a été abordé lors de la conférence de presse du vendredi, Laurent Mekies, directeur de Red Bull, a répondu :

"Il appartient généralement à la FIA et à la F1 d'aborder ce sujet de la manière la plus complète possible, en disposant de toutes les informations nécessaires, puis de nous donner les indications à suivre. Comme nous ne fournissons pas le même travail qu'eux pour évaluer les situations, nous nous en remettons entièrement à eux pour prendre la bonne décision."

Laurent Mekies (Red Bull)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je dois dire que l'histoire a montré qu'ils ont pris la bonne décision dans la plupart des situations de ce type par le passé. Concernant les échéances, je pense que toutes les équipes sont logées à la même enseigne et ont... La logistique passe de toute façon largement par la F1 et la FIA, donc nous savons tous très bien où nous en sommes."

James Vowles, directeur de Williams, a exprimé un point de vue similaire.

Ces dernières semaines, seuls deux pilotes se sont montrés un peu plus critiques publiquement : Max Verstappen et Carlos Sainz. Le premier a indiqué qu'il appréciait habituellement beaucoup ses déplacements au Moyen-Orient, mais que, dans les circonstances actuelles, il préférerait peut-être courir ailleurs si la décision ne dépendait que de lui.

Lors de la conférence de presse d'Austin, Sainz a expliqué qu'à ses yeux, il était difficile d'être pleinement convaincu de la situation sécuritaire à ce stade, indépendamment des assurances données par la F1 et la FIA.

"Ils semblent convaincus que la course aura lieu. De mon côté, à titre personnel et sans parler au nom du GPDA, il m'est très difficile d'en être convaincu aujourd'hui. Il se passe encore des choses au Moyen-Orient et il y a également, bien entendu, une élection qui va avoir lieu aux États-Unis, ainsi que des événements politiques dans le monde qui pourraient soudainement avoir des conséquences au cours du prochain mois et demi. Je trouve donc qu'il est relativement prématuré d'être aussi catégorique."

Ces remarques sont légitimes, mais conformément à la démarche évoquée précédemment, Sainz a ensuite été contacté. Plus tard dans la journée, il a publié une clarification dans le groupe de discussion WhatsApp de Williams afin de souligner que, lui aussi, faisait pleinement confiance à la F1 et à la FIA sur ce dossier.

Le fait que la F1 encourage activement cette approche est bien connu des pilotes. Lorsque les propos de Sainz ont été évoqués lors de la rencontre avec les médias néerlandais au Mexique, Verstappen a lancé en riant : "Quelqu'un lui en aura probablement touché deux mots après coup ! Bien sûr, on n'a pas vraiment le droit de dire ce genre de choses."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Plus sérieusement, Verstappen a expliqué que beaucoup dépendrait de l'évolution de la situation au cours des prochaines semaines. Interrogé par Motorsport.com pour savoir s'il maintenait ses précédentes déclarations, il a cette fois répondu :

"Cela dépend aussi un peu des garanties qu'ils peuvent apporter en matière de sécurité et de ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. On peut dire aujourd'hui que l'on est prêt à s'y rendre, mais on ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine, car la région est évidemment encore loin d'être totalement stable."

Dans les faits, la F1 est parfaitement consciente de cette réalité. Avec des sommes considérables en jeu, personne ne souhaite être le premier à faire marche arrière. D'un point de vue politique également, il est important de ne donner aucun signe allant dans cette direction.

Dans ses communications avec les équipes, la F1 insiste toutefois très clairement sur le fait que la sécurité reste toujours la priorité absolue. Elle surveille attentivement l'évolution de la situation, y compris les élections américaines de mi-mandat, et souligne qu'elle prendra "la bonne décision" si les circonstances venaient à changer.

Sur ce point, la catégorie reine du sport automobile dispose de davantage de temps que le MotoGP.

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