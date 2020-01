Le directeur commercial de la F1 s'en va sans être remplacé

La Formule 1 a officialisé ce lundi le départ de son directeur commercial Sean Bratches, confirmant les informations qui circulaient la semaine dernière. Un accord a été trouvé pour que l'Américain de 60 ans, présent à ce poste depuis trois ans, cède ses fonctions à la fin du mois. Bratches était jusqu'à présent l'un des trois hommes clés à la tête de la F1 sous la coupe de Liberty Media. Il avait en effet pris ce poste lors du rachat de la discipline en janvier 2017, endossant les responsabilités liées aux questions commerciales tandis que Chase Carey occupe la fonction de président et Ross Brawn celle de directeur général en charge des questions sportives.

Passé auparavant par la direction d'ESPN, Sean Bratches avait récemment émis le souhait de pouvoir passer davantage de temps avec sa famille aux États-Unis, une perspective difficilement compatible avec un rôle nécessitant une présence accrue à Londres ainsi que sur les différents Grands Prix du calendrier tout au long de la saison.

Ces trois dernières années, il a mené activement certains dossiers importants tels que l'arrivée au calendrier du Grand Prix du Vietnam ou encore le retour du Grand Prix des Pays-Bas. Il était également en charge des discussions touchant au sponsoring ou aux droits TV et a joué un rôle majeur dans le partenariat noué entre la F1 et Netflix. "Je suis fier de quitter la Formule 1 alors qu'elle se trouve dans une meilleure situation que lorsque je suis arrivé en 2017, et je sais que les fondations que nous avons mises en place continueront à profiter aux fans à travers le monde et à atteindre de nouvelles audiences", estime-t-il.

Une fois de retour aux États-Unis, Bratches restera consultant pour la Formule 1, tandis que son poste n'est pas directement remplacé. Les prérogatives qui étaient les siennes reviennent majoritairement à Chase Carey, qui a salué le travail réalisé.

"Je veux remercier Sean au nom de tout le monde en Formule 1 pour le leadership, la passion et l'expertise qu'il nous a apportés ces trois dernières années", insiste Carey. "Sean a transformé le volet commercial de la Formule 1, en témoignent notre dynamique et notre croissance. Je suis ravi que Sean continue à être un conseiller pour nous depuis les États-Unis. Il fera toujours partie de la famille de la Formule 1 et j'attends ses conseils avec impatience. Je lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles entreprises."