Après la première année d'application de la nouvelle réglementation technique en F1, avec des voitures à effet de sol visant à améliorer le spectacle, la saison a été marquée par un mélange hétérogène de Grands Prix plus ou moins divertissants. Et s'il y a eu quelques émotions fortes, comme les Grands Prix de São Paulo et des États-Unis, il y a eu aussi des épreuves médiocres, comme l'ennuyeux GP de Mexico et les courses loin d'être passionnantes en Azerbaïdjan et en Italie.

Ross Brawn, qui va quitter son poste de manager sportif de la F1, pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer du fait que toutes les courses n'ont pas été excellentes. Il estime même qu'il y a des avantages réels à ce que la F1 offre parfois des processions, car cela permet aux gens d'apprécier davantage les meilleures courses.

"Je pense que c'est une question de degré, n'est-ce pas ?" a-t-il répondu lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il s'inquiétait que les nouvelles règles n'offrent pas constamment de bonnes courses. "Je suis un peu de la vieille école et j'ai l'impression que si on avait une course géniale chaque week-end, cela deviendrait banal. Et nous avons besoin de courses moyennes pour nous rappeler à quel point les belles courses sont belles."

Un très bon ami m'a rappelé qu'il faut de temps en temps boire de l'alcool de supermarché pour se rappeler à quel point ce qui est bon est bon. Ross Brawn

"Je suis un amateur de vin et un très bon ami m'a rappelé qu'il faut de temps en temps boire de l'alcool de supermarché pour se rappeler à quel point ce qui est bon est bon", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal avec la piquette de supermarché, mais c'est juste pour avoir la référence. Et si vous avez des courses spectaculaires chaque week-end, je me demande..."

"Mais il n'y a pas eu beaucoup de [mauvaises courses], si ? Monza était un peu ennuyeux, n'est-ce pas ? C'est un peu flou. Mais je me souviens que nous avons eu de grandes courses au Brésil – c'était génial –, Austin était super. C'est plutôt la majorité. Je pense que la majorité [des Grands Prix] ont été de belles courses et c'est ce que nous voulons."

"Si nous pouvons en avoir une majorité, les gens vont [toutes les] regarder jusqu'au bout. Et même les courses qui semblent devoir être un peu ennuyeuses peuvent prendre vie avec la voiture de sécurité. Tout à coup, ils sont tous regroupés, ils peuvent se battre à nouveau. Donc, je pense que l'équilibre est bon, en fait, en termes de courses passionnantes et j'en suis content."