Brawn : Le Mexique a prouvé l'urgence du règlement 2021

Le scénario de fin de course du Grand Prix du Mexique semblait tout tracé, avec les deux Mercedes et les deux Ferrari regroupées en cinq secondes, et Sebastian Vettel à l'assaut d'un Lewis Hamilton aux gommes bien plus fatiguées que les siennes. Mais la montagne a accouché d'une souris et les quatre hommes de tête n'ont pas pu effectuer une seule manœuvre d'attaque ou de défense, malgré un circuit présentant une longue ligne droite et trois zones de DRS.

Selon Ross Brawn, manager sportif de la Formule 1, cela a prouvé le problème rencontré par la discipline actuellement, que seul un grand changement de règlement pourra faire évoluer. L'ancien directeur technique de Ferrari estime que le règlement 2021, qui doit bientôt être officialisé, sera la seule manière de remédier à ces problèmes.

"C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de luttes en piste", explique-t-il dans sa chronique pour le site officiel de la Formule 1. "Surtout parmi les leaders, alors que tout était en place pour offrir une bataille palpitante, tournant autour du potentiel duel entre Mercedes et Ferrari, sur une piste où les dépassements sont totalement possibles. Cependant, nous l'avons vu une nouvelle fois, lorsque les voitures et les pilotes sont au même niveau, il devient très difficile de non seulement dépasser, mais aussi de se rapprocher de la voiture devant."

"Se rapprocher trop près pendant quelques tours signifie ruiner vos pneus, ce qui oblige les pilotes à ralentir et à les laisser retrouver leur performance avant de tenter une nouvelle brève attaque. Il n'y a rien de nouveau, mais cela confirme une nouvelle fois qu'il y a besoin d'un changement de règlement pour permettre aux voitures de se battre roue contre roue. Le changement n'est désormais plus très loin, au moins sur papier compte tenu du fait que dans quelques jours, le Conseil Mondial de la FIA décidera au sujet du règlement pour 2021, que nous avons présenté aux côtés de la FIA."

Brawn rappelle que le prochain règlement permettra de garder beaucoup plus d'appui en suivant une voiture, avec une perte estimée entre 5 et 10%, là où ce chiffre monte aujourd'hui à 50 % lorsqu'une voiture en suit une autre. Malgré un aileron avant moins sensible que les années précédentes, les pneus avant surchauffent et les pilotes perdent beaucoup de grip, ce qui ne sera plus autant le cas à partir de 2021.

"La nouvelle configuration aérodynamique a été développée pour réduire l'impact en suivant une autre voiture. Les dépassements et les batailles sont simples lorsqu'il y a une ou deux secondes de différence au tour, mais quand il y a une plus petite différence, il n'y a aucune chance. Les suggestions selon lesquelles nous devrions retarder l'arrivée [du règlement] sont frustrantes car la situation empire chaque année avec les voitures que nous avons maintenant."

"Combien d'opportunités avons-nous perdu de voir des batailles en piste ? Il n'y en a pas eu beaucoup les dimanches, en dépit des caractéristiques des pistes et des troisièmes zones de DRS ajoutées. Si même ces attributs ne produisent pas des luttes plus serrées, il est temps que nous réagissions. Il ne s'agit pas de changer pour changer, nous avons fait beaucoup d'efforts pour développer ce nouveau règlement dans l'intérêt à long terme de notre sport."