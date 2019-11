Brawn : "La F1 est un sport d'équipe, surtout à Maranello"

Refusant logiquement de prendre parti après l'incident survenu entre les deux pilotes Ferrari à Interlagos, Ross Brawn estime toutefois que Sebastian Vettel et Charles Leclerc auraient tout intérêt à s'inspirer du comportement de Lewis Hamilton. Alors que la Scuderia va devoir gérer cet énième épisode de tension – a minima en piste – entre ses pilotes, le patron sportif de la Formule 1 regrette que l'un et l'autre n'endossent pas immédiatement la responsabilité de leurs erreurs, et déplore également la manière dont ils ont relégué au second plan les intérêts de leur écurie lors du Grand Prix du Brésil.

"Je ne voudrais pas m'aventurer à donner un avis pour dire qui était le plus en tort pour cet accrochage, mais à froid, peut-être qu'il serait bien si l'un d'entre eux suivait l'exemple d'Hamilton et admettait immédiatement sa culpabilité, comme le champion l'a fait pour son accrochage avec Albon", estime Ross Brawn. "Si Ferrari veut mettre fin à la domination de Mercedes, il faut non seulement donner à ses pilotes une voiture plus compétitive l'an prochain, mais il faut également s'assurer que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent pas. La Formule 1 est un sport d'équipe, surtout à Maranello."

Ancien de la maison rouge, Ross Brawn sait vraisemblablement mieux que quiconque à quel point les intérêts du cheval cabré se doivent de passer en priorité absolue avant ceux des deux pilotes, en dépit des egos à gérer. Il insiste ainsi sur le travail qui incombe à Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia, après ces événements.

"Après les tensions qui ont éclaté lors des Grands Prix après la trêve estivale, tout semblait s'être calmé en coulisses chez Ferrari", souligne Brawn. "Mais désormais, Mattia Binotto est confronté à une tâche suffisamment difficile qui est de tout remettre sur de bons rails, et il l'a dit lors des interviews après la course. Il a dû aller dire aux pilotes de faire face à leurs responsabilités, ce qui, à Maranello, signifie toujours qu'il faut faire passer les intérêts de l'équipe avant ceux de l'individu, et ça n'a pas été le cas lors du Grand Prix de dimanche."