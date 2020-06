Brawn : La F1 veut tirer des leçons du succès de l'eSport

La pandémie de COVID-19 a obligé pour des raisons sanitaires à la suspension d'un certain nombre d'activités, dont les épreuves sportives. La Formule 1 a dû annuler ou reporter les 10 premiers Grands Prix prévus initialement et réorganiser sa saison autour d'un noyau estival de huit courses en Europe pour commencer, avec l'espoir de pouvoir aller au-delà à l'automne.

La pause forcée a été l'occasion pour un certain nombre de pilotes de se mettre intensément au simracing, même si certains étaient déjà très impliqués dans le domaine à l'image de Lando Norris. Aux côtés du Britannique, Charles Leclerc, George Russell et Alex Albon ont notamment été des participants réguliers aux Virtual GP de la F1, Leclerc et Norris ayant même été jusqu'à prendre part aux 24 Heures du Mans virtuelles organisées par le WEC, l'ACO et Motorsport Games.

Au-delà de la participation à des compétitions, les pilotes ont également alimenté leurs chaînes personnelles sur la plateforme Twitch au travers de parties plus ou moins sérieuses sur divers jeux, leur permettant d'interagir avec les fans régulièrement, loin de la pression inhérente à l'environnement ultra compétitif de la discipline reine. S'exprimant dans le cadre de la série d'entretiens #thinkingforward de Motorsport Network, Ross Brawn a évoqué de façon positive la manière dont la jeune génération de pilotes parvenait à s'impliquer auprès des fans malgré l'absence de compétitions réelles.

"Cela a été une bouée de sauvetage dans cette période pour que les fans restent engagés, et tant de gens lors du confinement ont pu leur offrir cet engagement, ce divertissement ; suivre cela était merveilleux", a déclaré Brawn lors de l'eConférence de la FIA. "Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les véritables pilotes se sont impliqués dans ces initiatives et ces événements, et à quel point ils ont pu s'engager avec les fans."

"Le message était constamment transmis par les fans qu'ils voulaient en savoir plus sur les pilotes. Ils les voient dans la voiture avec le casque, les voient interviewés officiellement, mais comment sont vraiment les pilotes ? Que font-ils ? Comment vivent-ils ? Bien sûr, avec l'eSport, vous avez une bien meilleure idée de la personnalité des pilotes, de leur caractère et de leur nature. C'est un vrai boom. Lando Norris, George Russell, et tous ces gars, vous n'en auriez sûrement pas vu autant [sans cela], mais ils sont soudainement passés au premier plan, et leur personnalité s'est révélée."

Brawn espère que des leçons pourront être tirées par la Formule 1 de l'engagement créé par l'eSport. "Je pense que cela a été un élément vraiment utile du programme eSport, et nous l'avons toujours soutenu", a déclaré Brawn. "Nous avons organisé notre championnat eSport avec toutes les équipes participantes, mais la plupart du temps, il se déroulait avec des gamers professionnels. Je pense que la participation de vrais pilotes de course a donné un coup de fouet à l'eSport. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de soutien et beaucoup plus de ressources à l'avenir. Nous avons vu de nombreux points positifs de ce côté, et nous ne voulons pas les laisser tomber. La Formule 1 y est très attachée."