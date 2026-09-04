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Briatore met en cause l'indépendance d'un juge de la Cour d'Appel de la FIA

Flavio Briatore a accusé un juge de la Cour d'Appel internationale de la FIA d'être "lié à McLaren", après le verdict concernant les résultats du Grand Prix de Monaco. Des "accusations graves" jugées "insultantes" par Andrea Stella.

Basile Davoine
Mis à jour:
Flavio Briatore, Alpine F1

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alors qu'Alpine a manifesté sa "déception" et sa "frustration" après le verdict de la Cour d'Appel internationale de la FIA concernant le Grand Prix de Monaco, c'est un Flavio Briatore remonté qui s'est présenté devant la presse, vendredi dans le paddock de Monza.

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Le conseiller exécutif de l'écurie d'Enstone ne digère pas la perte du podium de Pierre Gasly en Principauté, après le rétablissement de ses pénalités, le faisant chuter au septième rang. Dans le collimateur de l'Italien, Filippo Marchino, l'un des quatre juges qui composaient la Cour d'Appel, réunie le 25 août dernier à Paris et présidée par Michael Grech.

"Je suis désolé, je pense que c'est très injuste, mais vous savez, nous acceptons la décision", a d'abord réagi Flavio Briatore. "Ce qui est très étrange, c'est qu'il y avait quatre juges et que l'un d'entre eux s'est comporté comme un procureur."

"Ce n'est pas vraiment un problème en soi. Le problème, c'est qu'il est très lié à McLaren. Nous avons une photo de cet homme prononçant un discours pour McLaren en 2018 à Beverly Hills (chez McLaren Special Operations). Il a une fondation, qui s'appelle One Drop Foundation, et McLaren lui a donné deux ou trois voitures. C'était assez injuste. L'un des juges était lié à une équipe qui protestait contre nous."

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Questionné sur ces accusations, Flavio Briatore a ensuite repris le même argumentaire, déplorant ce qu'il estime être un manque d'indépendance de la Cour d'Appel.

"C'est injuste", a-t-il martelé. "Normalement, le juge doit être totalement indépendant, et ce juge, qui s'appelle Filippo Marchino, est de nationalité américaine, malgré son nom à consonance italienne. Filippo Marchino est un juge. Il a été très agressif pendant l'audience, il se comportait comme un procureur. Et après, nous avons découvert pourquoi il était aussi agressif : il est très lié à McLaren."

"Une tournure insultante" pour McLaren

Andrea Stella n'a pas apprécié les accusations de Flavio Briatore.

Andrea Stella n'a pas apprécié les accusations de Flavio Briatore.

Photo de: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Présent aux côtés de Flavio Briatore lors de cette conférence de presse, Andrea Stella a refusé de répondre à ces allégations. Le directeur de McLaren s'en est tenu au raisonnement expliquant pourquoi l'écurie de Woking avait fait appel de ces résultats, avant de mettre en garde contre des allégations "graves".

"Je trouve que cette conférence prend une tournure assez insultante pour McLaren, pour la réputation d'une équipe qui mérite beaucoup de respect", a-t-il déploré. "Et si quelqu'un formule ce genre d'accusations, qui semblent assez graves, il va devoir assumer la responsabilité de ce qu'il dit publiquement."

"L'audience, et [les travaux de] l'ensemble de la Cour d'appel internationale, ont été menés selon les plus hauts standards, et nous ne devrions pas remettre en question cette affaire de la manière dont cela a été fait."

Interrogé sur d'éventuelles suites juridiques, Flavio Briatore a conclu l'échange de manière plutôt évasive : "Après le week-end, nous y réfléchirons. Pour le moment, je ne sais pas."

"J'accepte tout. Ce que je n'accepte pas, c'est que lorsqu'il y a un juge, nous avons besoin de quelqu'un d'indépendant. C'est tout. Notre grande question, c'est pourquoi quelqu'un impliqué avec McLaren faisait partie de la Cour dans cette affaire. C'est aussi simple que ça."

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