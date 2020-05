Alonso est "prêt à revenir" en F1, selon Briatore

L'hypothèse d'un retour de Fernando Alonso en Formule 1 semble avoir pris plus de consistance depuis l'annonce du départ de Daniel Ricciardo de Renault, laissant donc vacant un baquet au sein d'une structure que l'Espagnol connaît bien. Bien que la situation du constructeur français ne soit pas clarifiée pour l'avenir, il semble en tout cas clair que si le feu vert était donné au maintien du programme, c'est vers un pilote de gros calibre que le Losange se tournerait.

Alonso serait évidemment une prise de choix, étant le symbole de la réussite de Renault puisqu'il a participé aux deux doublés de la marque en 2005 et 2006. L'équipe est également le meilleur espoir d'un retour au premier plan plan puisque les places au sein des écuries de pointe paraissent inatteignables.

S'exprimant pour la Gazzetta dello Sport concernant la possibilité d'un retour du double Champion du monde à Enstone, Flavio Briatore, qui l'a dirigé chez Renault de 2002 à 2006 puis de 2008 à 2009, a déclaré : "Fernando est motivé. Une année en dehors de la Formule 1 lui a fait du bien. Il s'est désintoxiqué et je le trouve plus serein et prêt à revenir."

Concernant le changement au sein de la Scuderia Ferrari, Briatore estime que l'écurie devait prendre une décision compliquée au sujet de Sebastian Vettel car Charles Leclerc a prouvé être plus rapide que prévu. "En F1, il s'agit toujours d'avoir la recette gagnante. Vous devez avoir un pilote qui se concentre sur le Championnat du monde et l'autre qui collecte de gros points, en les arrachant à ses rivaux."

"Vettel a payé pour le fait qu'un garçon très rapide est arrivé dans l'équipe. Cela l'a surpris, lui et l'équipe, comme ce fut le cas chez McLaren avec [Lewis] Hamilton [en 2007]. Deux pilotes au même niveau dans une équipe finissent par risquer de voler des points l'un à l'autre."

Briatore estime que le choix de Carlos Sainz par la Scuderia est la preuve que la structure se concentre derrière Leclerc. "C'est un bon pilote, et il a eu un bon championnat en 2019 si l'on prend en compte la voiture qu'il avait à disposition. La situation me semble claire : Ferrari parie tout sur Leclerc et c'est bien car, comme j'ai eu l'occasion de le dire l'année dernière, c'est une future star."

"Des similitudes avec Alonso et Schumacher ? On voit tout de suite les bons pilotes. Je me souviens bien des chiffres de Michael, même s'il était encore très jeune, avec Benetton. Il y avait aussi les appels de Giancarlo Minardi pour me parler du jeune Alonso. On comprend tout de suite si quelqu'un est spécial, et Charles l'est."

Avec Jonathan Noble et Roberto Chinchero