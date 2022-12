Brown assume sa lettre à la FIA accusant Red Bull de "triche"

Charger le lecteur audio

La saga de cet automne a indéniablement été l'infraction au Règlement Financier par plusieurs écuries, particulièrement Red Bull Racing, qui a dépassé de 1,864 millions de livres le plafond budgétaire de 146,2 M€ autorisé pour la saison 2021. Une année lors de laquelle l'écurie anglo-autrichienne a justement décroché le titre mondial des pilotes de justesse avec Max Verstappen et a développé la RB18 qui allait dominer la campagne 2022.

Les dirigeants des équipes adverses n'avaient pas manqué de manifester leur mécontentement, mais Zak Brown était allé plus loin que ses pairs en rédigeant avant même que les faits ne soient complètement établis une lettre à l'attention de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et de Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"Le dépassement de budget et les potentielles infractions administratives constituent une triche offrant un avantage significatif à travers les règlements technique, sportif et financier", avait écrit le PDG de McLaren. "Pour faire court, toute équipe ayant dépensé trop d'argent a obtenu un avantage déloyal à la fois pour le développement de la monoplace de la saison en cours mais aussi de l'année suivante."

Pris pour cible et ressentant un certain acharnement, Christian Horner avait alors déploré une accusation "absolument choquante". Le directeur de Red Bull Racing avait précisé : "On nous fait un procès à cause d'accusations publiques depuis Singapour. Les chiffres qui ont été publiés dans les médias sont à des lieues de la réalité. Et les dégâts que cela fait à la marque, à nos partenaires, à nos pilotes, à notre personnel, à une époque où la santé mentale est en vogue… Nous voyons des problèmes conséquents au sein de nos effectifs. Nous avons des enfants d'employés qui se font harceler sur les aires de jeux à cause d'affirmations erronées d'autres équipes. On ne peut pas faire ce genre d'affirmation à tort et à travers sans faits ni fondement. Nous sommes absolument consternés par le comportement de certains de nos concurrents."

Christian Horner et Zak Brown sur la grille de départ à Montréal

Deux mois plus tard, alors que le calme est retombé sur ce sujet après la sanction infligée à Red Bull – sept millions de dollars d'amende et une réduction de 10% des tests en soufflerie et en CFD –, Zak Brown persiste et signe.

"J'assume ma lettre", déclare-t-il. "Je pense que quand on enfreint les règles, que ce soit technique ou financier, il y a de nombreuses manières de caractériser ça. Je sais que le mot ["triche"] est fort, mais je ne vois aucune différence entre enfreindre le plafond budgétaire et avoir une hauteur de caisse trop basse, par exemple. Qu'elle soit sportive, financière ou technique, c'est une infraction, j'imagine qu'on pourrait lui donner quelques noms différents. Certains, de manière plus simpliste, l'appelleraient ainsi."

Red Bull a expliqué son erreur par le fait que l'équipe croyait certains coûts exclus du plafond, notamment au niveau de la restauration, mais ce n'était pas le cas. Brown, lui, demeure sceptique, même s'il exclut toute intention frauduleuse.

"J'ai trouvé que certaines choses ne collaient pas. Nous devons tous prendre soin de nos employés. Nous avons nos employés qui viennent nous dire que telle écurie fait ceci, telle écurie fait cela sur les notes de frais, telle écurie fait ceci sur la restauration, telle écurie fait cela sur les hôtels. Cela nous met tous dans une position concurrentielle quant à recruter et conserver le personnel."

"Alors que je trouve que pointer du doigt 'c'est là qu'on a dépensé plus d'argent'… Collectivement, si cela fait partie du plafond, alors il faut dépenser moins d'argent ailleurs. Je pense que tout va dans la performance, je ne pense pas que l'on puisse choisir des éléments à isoler et dire qu'ils n'étaient pas sujets au plafond."

L'Américain de conclure, alors que Red Bull croyait être quatre millions en dessous du plafond budgétaire avant la rectification de la FIA : "Le but du jeu est simplement de se rapprocher du plafond autant que possible. Et ils font partie des équipes qui ont dit qu'elles n'arrivaient pas à descendre jusqu'au plafond. Alors comment pouvaient-ils être quatre [millions] en dessous ? Il n'est pas souhaitable d'être quatre millions en dessous du plafond, il est souhaitable d'être 400 000 $ en dessous du plafond, alors personnellement, j'aurais géré ça différemment. Mais je ne pense pas que ce qu'ils ont fait soit intentionnel. Je sais que c'est un peu la 'polémique du sandwich', mais je pense que cela minimise ce que c'était. Tout cela ne colle pas."

Propos recueillis par Jonathan Noble