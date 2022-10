Brown interpelle la FIA et réclame des sanctions sportives contre Red Bull

Charger le lecteur audio

La FIA évalue actuellement la suite à donner après avoir publié ses conclusions concernant l'audit des comptes 2021 de chaque équipe de la grille. Elle considère que Red Bull a commis une infraction administrative ainsi qu'un dépassement jugé "mineur" du plafond budgétaire, tandis qu'Aston Martin est accusé uniquement d'une infraction administrative. Les deux écuries ont la possibilité de conclure un "Accord de reconnaissance d'infraction" s'ils acceptent les conclusions de la FIA, ou peuvent aller devant le comité d'arbitrage.

C'est dans ce contexte que Zak Brown a écrit une lettre au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et au président de la F1, Stefano Domenicali, pour souligner l'importance de l'affaire et la sommer de ne pas en minimiser les conséquences. Zak Brown a ensuite envoyé une copie de cette lettre aux écuries pour lesquels la FIA n'a rien eu à redire dans ses dernières conclusions, à savoir Mercedes, Ferrari, Alpine, Alfa Romeo, Haas et Williams. C'est ainsi que son existence a été révélée.

Motorsport.com a eu accès une copie de ce courrier, où le PDG de McLaren Racing écrit notamment : "Le dépassement de budget, et les potentielles infractions administratives, constituent une triche offrant un avantage significatif à travers les règlements technique, sportif et financier. Pour faire court, toute équipe ayant dépensé trop d'argent a obtenu un avantage déloyal à la fois pour le développement de la monoplace de la saison en cours mais aussi de l'année suivante".

Brown énumère les sanctions réclamées

Toujours dans cette lettre, Zak Brown souligne toute sa confiance en la FIA pour faire respecter le Règlement Financier mais appuie sur le fait que la manière dont elle agira dans ce cas précis sera déterminante pour l'avenir. Il prône ainsi une forme de tolérance zéro et se positionne en faveur d'une sanction sportive et non uniquement financière.

"La FIA a mené un processus extrêmement approfondi, collaboratif et ouvert", écrit-il. "Nous avons même eu droit à une répétition générale d'un an, avec la possibilité de demander des éclaircissements si jamais certains détails n'étaient pas clairs. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une équipe se dise surprise aujourd'hui. Nous ne pensons pas que seule une sanction financière soit une sanction appropriée pour un dépassement de budget ou un manquement grave à la procédure ; il faut clairement une sanction sportive dans ces cas-là, comme déterminé par la FIA."

McLaren exige des sanctions sportives contre Red Bull.

"Nous suggérons que le dépassement soit sanctionné par une réduction du plafond budgétaire de l'équipe l'année suivante, et que ce soit égal au dépassement du plafond ainsi qu'une amende supplémentaire, c'est-à-dire qu'un dépassement de deux millions de dollars en 2021, identifié en 2022, entraînerait une réduction de quatre millions de dollars en 2023. Pour donner du contexte, deux millions de dollars représentent une augmentation de 25 à 50% du budget annuel pour le développement d'une voiture, ce qui aurait donc un effet positif important et durable."

"Par ailleurs, nous pensons qu'il devrait y avoir des sanctions sportives pour les dépassements mineurs, à savoir une réduction de 20% du temps de CFD et de soufflerie. Ces pénalités devraient être appliquées l'année suivante, afin d'atténuer l'avantage déloyal dont l'équipe bénéficie et continuera de bénéficier. Pour éviter que les équipes ne cumulent et bénéficient de l'effet multiplicateur de plusieurs dépassements mineurs, nous suggérons qu'un deuxième dépassement mineur soit automatiquement considéré comme une infraction majeure."

"Enfin, étant donné les aspects financiers en jeu, un seuil de 5% pour juger qu'un dépassement est mineur semble provoquer un écart beaucoup trop important, et nous suggérons qu'un seuil plus bas, de 2,5%, serait plus approprié."

Clarification et transparence

Dans la suite de sa lettre, Zak Brown met l'accent sur le besoin impératif de transparence dans la manière de gérer l'affaire, "tant en ce qui concerne les détails de toute infraction que pour ce qui est des sanctions liées", avant d'ajouter : "Il sera également important de comprendre si, après la première année complète de fonctionnement et d'investigation, il est nécessaire de clarifier davantage certaines questions ou de tirer des enseignements clés. Encore une fois, toutes les idées et tous les enseignements doivent être partagés entre TOUTES les équipes. Il n'y a pas la place pour des failles."

Red Bull a toujours affirmé avoir respecté le plafond budgétaire 2021, également après avoir présenté ses comptes à la FIA, et a réagi la semaine dernière "avec surprise et déception", tout en martelant une nouvelle fois que les dépenses de l'écurie étaient dans les clous.

Avec Jonathan Noble

Lire aussi : Ce qui attend désormais Red Bull et Aston Martin