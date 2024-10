Brown reproche à Marko des propos archaïques sur Norris

Dans une récente interview accordée au magazine allemand Motorsport Magazin, Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a analysé la course au titre mondial et a comparé les chances de son pilote Max Verstappen d'être sacré à celles de ses concurrents principaux, Lando Norris et Charles Leclerc.

"[Max] est le meilleur, il est le plus rapide et, surtout, il a la force mentale pour se battre théoriquement pour le championnat du monde, plus que Charles Leclerc et Lando Norris", a-t-il déclaré. "Nous savons que Norris a quelques faiblesses mentales. J'ai lu certains des rituels qu'il a besoin de faire pour être performant le jour de la course."

À l'occasion du Grand Prix d'Italie il y a quelques semaines, Norris s'était confié sur le stress et la pression qu'il ressentait avant de prendre le départ d'une course, un sentiment toujours aussi présent même après six saisons en Formule 1.

"Il y a toujours de la pression", avait expliqué le pilote McLaren en conférence de presse à Monza. "Je suis toujours aussi nerveux pour les qualifications ; pour les courses, je suis toujours aussi excité et tout aussi nerveux. Je ne mange presque rien le dimanche. J'ai du mal à boire quoi que ce soit, juste à cause de la nervosité et de la pression."

"Je pense que c'est juste une question de comment on transforme ça en quelque chose de positif. Comment ne pas le laisser vous affecter de manière négative, et comment on peut l'utiliser de manière positive, pour aider à se concentrer sur les bonnes choses."

Pointer du doigt cette situation est plutôt inapproprié et nous ramène 10 à 20 ans en arrière.

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, a répondu aux propos "inappropriés" de Helmut Marko à l'encontre de Norris. "J'ai lu les commentaires d'Helmut, que j'ai trouvés décevants mais pas surprenants", a-t-il déclaré à Austin, interrogé par Motorsport.com.

"Lando a été une sorte d'ambassadeur de la santé mentale. Toto [Wolff, le directeur de Mercedes, ndlr] a [lui aussi] parlé de santé mentale, donc je pense que c'est un problème sérieux que nous essayons d'aborder et de mettre en avant."

"Pointer du doigt cette situation est plutôt inapproprié et nous ramène 10 à 20 ans en arrière. Mais c'est toujours amusant de voir comment certaines personnes font la course et quelles tactiques elles utilisent d'un point de vue sportif, mais j'ai pensé que c'était de très mauvais goût."

Norris n'a jamais caché les problèmes de santé mentale auxquels il a été confronté lorsqu'il est arrivé en F1 à un très jeune âge. Il est d'ailleurs l'un des rares pilotes à en parler ouvertement, dans une discipline où cette partie importante de la vie d'un pilote n'est encore que trop peu abordée.

Le Britannique et McLaren jouent un rôle de premier plan dans le secteur en collaborant avec l'organisation caritative Mind, basée au Royaume-Uni, qui se consacre à la sensibilisation autour des questions de santé mentale.

Lewis Hamilton a lui aussi récemment abordé son combat de longue date contre la dépression et l'anxiété, des commentaires qui ont été accueillis favorablement par l'association Mind, et réitérés par le directeur de Mercedes, Toto Wolff.

"J'ai eu tellement de mal avec ces choses, des mois sans pouvoir avoir une pensée claire, mais je me suis rendu compte que cela présentait des avantages", a déclaré l'Autrichien à Sky Sports F1. "J'appelle cela un super pouvoir. Je veux donner de l'espoir aux gens qui ont des problèmes de santé mentale."