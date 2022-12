Brown soutient le refus de la F1 de devenir "un refuge politique"

Charger le lecteur audio

Publiée il y a quelques jours, la nouvelle version du Code sportif international de la FIA a beaucoup fait réagir puisqu'elle précise notamment l'interdiction des "déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels" sans autorisation préalable. L'instance a précisé dans la foulée qu'elle tenait à préserver "la neutralité politique du sport en tant que principe éthique fondamental et universel".

Dans un contexte où les prises de parole ainsi que les actions extra sportives pour porter certains messages se sont multipliées en Formule 1 depuis 2020, cette modification peut être mal perçue par certains pilotes particulièrement engagés. Néanmoins, Zak Brown juge qu'il est primordial de "trouver un équilibre" pour que le sport demeure la priorité, sans se priver toutefois de transmettre des valeurs. Le PDG de McLaren rappelle d'ailleurs que le changement du code sportif laisse la porte ouverte à des actions, si elles sont autorisées par la FIA.

"C'est délicat, non ?", admet Zak Brown dans un entretien accordé à ESPN. "Car certains sujets sont vraiment bons, d'autres sont controversés, d'autres encore divisent. Je pense que globalement, on veut un sport qui fait du bien. On doit juste trouver un équilibre et ne pas faire en sorte que chaque départ de Grand Prix devienne une nouvelle arrière-pensée politique pour quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit sain, car ça peut détourner l'attention des gens de ce qui les intéresse, à savoir regarder un Grand Prix."

"Je suis ravi que la porte soit ouverte pour que les pilotes et les écuries discutent avec la FIA s'il y a un problème dont ils veulent parler. Ce n'est pas 'Vous ne pouvez pas le faire'. C'est 'Vous ne pouvez pas le faire sans notre permission'. Donc au moins, la porte est ouverte. Tout le monde a droit à la liberté d'expression. C'est parfois devenu incontrôlable avec tous ces messages… Est-ce que ça détourne l'attention du sport ? Ces pilotes peuvent faire ce genre de choses pendant leur temps libre, donc je pense que la Formule 1 et la FIA ont le droit de dire qu'il y a un code de conduite que l'on attend d'eux pendant un week-end de Grand Prix. On est libre de faire ce que l'on veut du lundi au vendredi, de parler, mais il est évident que c'est pendant un week-end de Grand Prix que les pilotes ont le plus de caméras braquées sur eux."

Ne faisons pas de la Formule 1 un sport politique. Zak Brown

Pour le patron de McLaren, l'enjeu est d'épargner le sport de certaines controverses dans un monde où les divergences politiques sont inévitables. Le respect des lieux où se rendent les compétitions est selon lui primordial sans toutefois priver qui le souhaite d'exprimer son avis sur la question en dehors des week-ends de Grand Prix.

"La politique est délicate par nature", souligne Zak Brown. "C'est probablement ce qu'ils essaient d'éviter, à une petite échelle, pour que la Formule 1 ne devienne pas un refuge politique pour divers sujets. Je crois que c'est ce qu'on essaie d'éviter, ne faisons pas de la Formule 1 un sport politique. Faisons la course et soyons respectueux de l'endroit où l'on court."

"Il n'y a pas de solution unique dans le monde pour les partis ou les programmes politiques, donc je pense qu'il y a un bon moyen pour que chaque équipe, chaque pilote, puisse transmettre ses valeurs de manière non controversée. C'est devenu un sujet brûlant dans tous ces sports. En NFL, c'était le genou à terre, et c'est parti de là. Il y a eu les brassards au Qatar. Je pense que ces choses-là commencent à dévier du sport, et c'est là qu'il faut trouver le bon équilibre."