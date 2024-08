Brown veut "protéger" la F1 et dénoncer ceux qui lui portent atteinte

La rivalité présente actuellement entre Red Bull et McLaren n'anime pas seulement les deux équipes, mais également ses deux directeurs. Il est vrai que les relations entre Zak Brown et Christian Horner sont connues pour faire quelques étincelles. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas puisque les deux hommes entretenaient, il fut un temps, des relations plutôt amicales lorsqu'ils étaient à leur tour pilotes de course dans leur jeunesse.

"Je connais Christian depuis 25 ou 30 ans", explique Zak Brown le PDG de McLaren dans une interview avec BBC Sport. "Nous avions l'habitude de courir l'un contre l'autre. Je dirais que nous nous entendions bien."

Le directeur général de McLaren est habituellement très honnête et vocal à propos de sujets qui lui tiennent à cœur et qui le touchent lui, son écurie ou la Formule 1 en général. En début d'année, lorsque l'affaire autour de Christian Horner avait éclaté et qu'une enquête sur son comportement déplacé avec une employée avait été ouverte ; Brown, ainsi que Toto Wolff, directeur de Mercedes, avaient été de ceux qui avaient donné leur avis sur le sujet.

Si l'on remonte à 2021, lorsque Red Bull avait dépassé le plafonnement des coûts, le directeur américain avait fermement appuyé sa volonté de voir plus de sanctions appliquées à l'équipe autrichienne. Il l'avait d'ailleurs fait savoir à la FIA via une lettre qualifiant les actes de Red Bull de "triche".

Zak Brown discute avec Christian Horner sur la grille du GP du Canada en 2022. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Quand je vois des choses qui ne sont pas conformes à nos valeurs, je vais en parler

Brown est revenu sur cette affaire en affirmant que l'une des choses les plus importantes dans le sport automobile, et plus particulièrement en Formule 1, c'est d'être transparent et d'assumer ses erreurs.

"Je crois en la transparence", explique l'Américain. "Je crois qu'il faut lever la main quand on fait une erreur. Le [dépassement du] plafonnement des coûts, les excuses qui ont été données derrières [par Red Bull], je n'ai jamais vraiment entendu dire 'nous nous sommes simplement trompés'. J'ai entendu des excuses, mais aucune prise de responsabilités."

"Lorsque quelqu'un dépasse le plafonnement des coûts et ne semble pas le prendre au sérieux, cela porte atteinte à l'intégrité et à l'essence même du sport. Pour moi, ce n'est pas une question de personne. Il s'agit de protéger notre sport. Et quand je vois des choses qui ne sont pas conformes à nos valeurs, je vais en parler parce qu'il est important que les gens comprennent où nous voulons en venir."

Brown sait que ses prises de position ne sont pas forcément bien vues par certaines personnes dans le paddock, à commencer par Horner, mais le PDG de McLaren ne s'en soucie pas, tant que ses valeurs sont celles de son équipe.

"Je suis conscient que cela ne sera pas nécessairement toujours populaire, ou que je ne serai pas l'ami de tout le monde dans la voie des stands. Mais tant que je suis l'ami de McLaren, de nos fans, de nos partenaires, c'est ce qui est le plus important pour moi."