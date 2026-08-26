Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ai Ogura s'est blessé : il est forfait pour Aragón !

MotoGP
GP d'Aragón
Ai Ogura s'est blessé : il est forfait pour Aragón !

Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

MotoGP
GP d'Aragón
Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

Formule 1
La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

La pause selon Acosta ? 24 heures de karting au Mans !

MotoGP
La pause selon Acosta ? 24 heures de karting au Mans !

Imola se tient prêt pour accueillir le dernier Grand Prix de la saison

Formule 1
GP du Qatar
Imola se tient prêt pour accueillir le dernier Grand Prix de la saison

Luke Browning en EL1 à Monza avec Williams

Formule 1
GP d'Italie
Luke Browning en EL1 à Monza avec Williams

Ford boucle un premier test "assourdissant"

WEC
Ford boucle un premier test "assourdissant"

Le Real Madrid s'associe au Grand Prix d'Espagne sur le Madring

Formule 1
GP d'Espagne
Le Real Madrid s'associe au Grand Prix d'Espagne sur le Madring
Formule 1 GP d'Italie

Luke Browning en EL1 à Monza avec Williams

Luke Browning retrouvera le volant de la Williams à Monza lors des essais libres du Grand Prix d'Italie.

Basile Davoine
Publié:
Luke Browning, Williams

Photo de : Peter Fox

Luke Browning prendra le volant de la Williams FW48 d'Alexander Albon lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, à Monza.

Le Britannique, pilote de réserve de Williams et membre de la Williams Driver Academy, participera ainsi à sa deuxième séance d'EL1 de la saison 2026, après celle disputée en Autriche au moins de juin. Il s'agira également de sa sixième apparition en EL1 avec l'équipe (une en 2024, trois en 2025).

Cette séance permettra à Williams de remplir sa deuxième obligation réglementaire de faire rouler un jeune pilote cette saison. L'écurie de Grove pourra également profiter de cette occasion pour récolter de précieuses données et des retours utiles à son travail sur le simulateur, où Luke Browning passe beaucoup de temps.

Luke Browning (Williams FW48) lors des essais libres en Autriche.

Luke Browning (Williams FW48) lors des essais libres en Autriche.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Je suis ravi d'avoir une nouvelle occasion de participer à une séance d'EL1 avec Atlassian Williams F1 Team", a déclaré Luke Browning. "C'est une excellente opportunité d'accumuler des tours précieux avec la FW48, de mieux comprendre la voiture et de ramener à Grove des données et des retours utiles."

"Chaque séance permet d'apprendre quelque chose de nouveau, et je veux tirer le maximum de cet apprentissage pour continuer à progresser et aider l'équipe à avancer."

Âgé de 24 ans, Luke Browning poursuit parallèlement sa saison en Super Formula au Japon, avec l'équipe Kondo Racing.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Le Real Madrid s'associe au Grand Prix d'Espagne sur le Madring

Meilleurs commentaires
Plus de
Basile Davoine

La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

Formule 1
Formule 1
La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

Ford boucle un premier test "assourdissant"

WEC
WEC
Ford boucle un premier test "assourdissant"

Le Real Madrid s'associe au Grand Prix d'Espagne sur le Madring

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Le Real Madrid s'associe au Grand Prix d'Espagne sur le Madring
Plus de
Carlos Sainz Jr

Tour de formation sous Safety Car : un choix qui interpelle les pilotes

Formule 1
Formule 1
GP des Pays-Bas
Tour de formation sous Safety Car : un choix qui interpelle les pilotes

Accrochage et pénalité : Sainz assume et présente des excuses

Formule 1
Formule 1
GP des Pays-Bas
Accrochage et pénalité : Sainz assume et présente des excuses

Williams F1 a eu peur de perdre ses deux pilotes d'un coup

Formule 1
Formule 1
Williams F1 a eu peur de perdre ses deux pilotes d'un coup
Plus de
Williams

Carlos Sainz prolonge avec Williams pour plusieurs années

Formule 1
Formule 1
Carlos Sainz prolonge avec Williams pour plusieurs années

Alexander Albon prolonge chez Williams

Formule 1
Formule 1
Alexander Albon prolonge chez Williams

Victor Martins dévoile les coulisses de son rôle chez Williams en F1

Formule 1
Formule 1
Victor Martins dévoile les coulisses de son rôle chez Williams en F1

Dernières actus

Ai Ogura s'est blessé : il est forfait pour Aragón !

MotoGP
GP d'Aragón
Ai Ogura s'est blessé : il est forfait pour Aragón !

Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

MotoGP
GP d'Aragón
Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

Formule 1
La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

La pause selon Acosta ? 24 heures de karting au Mans !

MotoGP
La pause selon Acosta ? 24 heures de karting au Mans !