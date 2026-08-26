Luke Browning en EL1 à Monza avec Williams
Luke Browning retrouvera le volant de la Williams à Monza lors des essais libres du Grand Prix d'Italie.
Photo de : Peter Fox
Luke Browning prendra le volant de la Williams FW48 d'Alexander Albon lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, à Monza.
Le Britannique, pilote de réserve de Williams et membre de la Williams Driver Academy, participera ainsi à sa deuxième séance d'EL1 de la saison 2026, après celle disputée en Autriche au moins de juin. Il s'agira également de sa sixième apparition en EL1 avec l'équipe (une en 2024, trois en 2025).
Cette séance permettra à Williams de remplir sa deuxième obligation réglementaire de faire rouler un jeune pilote cette saison. L'écurie de Grove pourra également profiter de cette occasion pour récolter de précieuses données et des retours utiles à son travail sur le simulateur, où Luke Browning passe beaucoup de temps.
Luke Browning (Williams FW48) lors des essais libres en Autriche.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Je suis ravi d'avoir une nouvelle occasion de participer à une séance d'EL1 avec Atlassian Williams F1 Team", a déclaré Luke Browning. "C'est une excellente opportunité d'accumuler des tours précieux avec la FW48, de mieux comprendre la voiture et de ramener à Grove des données et des retours utiles."
"Chaque séance permet d'apprendre quelque chose de nouveau, et je veux tirer le maximum de cet apprentissage pour continuer à progresser et aider l'équipe à avancer."
Âgé de 24 ans, Luke Browning poursuit parallèlement sa saison en Super Formula au Japon, avec l'équipe Kondo Racing.
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