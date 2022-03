Brundle : Alonso est "l'un des meilleurs sur la grille"

Charger le lecteur audio

Fernando Alonso, 40 ans, est aujourd'hui le vétéran de la grille en Formule 1. Mais pour l'ancien pilote Martin Brundle, aujourd'hui consultant sur la chaîne britannique Sky, l'Espagnol a toujours un état de forme suffisant pour battre ses rivaux bien plus jeunes. De plus, l'Anglais pense que la F1 offre un environnement différent aux pilotes les plus âgés, comme Alonso ou Vettel, par rapport aux années 1980 et 1990, quand Brundle était sur la grille.

"Si Fernando était dans la Mercedes, je pense qu'il serait candidat au titre", a déclaré Brundle avant le début de la saison 2022. "C'est sa façon de piloter. Il donne l'impression d'avoir toute cette agressivité à l'ancienne. [Les pilotes] ont une telle forme mentale et physique, en termes d'hydratation et de nutrition, que cette barrière de l'âge n'existe plus. Ces voitures ne sont plus aussi physiques lorsque le réservoir est plein. Avec la direction assistée et tout le reste, elles ne sont pas aussi physiques qu'à l'époque."

"De plus, ils ne sont pas tous cassés et ne boîtent pas comme ceux de ma génération, qui ont reçu quelques coups sur le casque", a-t-il souri. "Ils sont en pleine forme. Et ils sont expérimentés, surtout avec ce gros changement que nous avons dans la réglementation. Je pense donc que Fernando est toujours l'un des meilleurs sur la grille."

Mais qu'en pense le principal intéressé ? Alonso lui-même n'est pas d'accord sur un point clé mentionné par Bundle : gagner le championnat est possible, pas seulement avec une Mercedes. "Non, j'espère que ce sera sur l'Alpine, donc je ne suis pas d'accord avec cela", a réagi l'Asturien en réponse au consultant. "Nous pensons que nous pouvons avoir une chance, peut-être avec ce nouveau règlement qui commence cette année. À court ou moyen terme, Alpine devrait être capable de se battre pour des championnats."

"C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pourquoi nous travaillons si dur", poursuit Alonso. "Il y a le plafond budgétaire en place, il y a d'autres aspects vers lesquels la F1 s'est dirigée. Et je pense qu'il y a une possibilité pour tout le monde, et c'est pour cela qu'Alpine et le Groupe Renault en général sont ici."

Brundle pense que la grille de cette saison est renforcée par la présence de pilotes d'expérience comme Alonso et Vettel, qui affichent toujours de bonnes performances. "Je pense qu'une grille de Formule 1 tire toujours profit de pilotes de classe mondiale comme Fernando et Seb, ainsi que des jeunes loups qui veulent les battre", a-t-il ajouté. "C'est une sorte de transition parfaite. Je pense que Kimi a fait son temps et qu'il n'en pouvait plus d'attendre sur la fin. C'était la bonne décision [de prendre sa retraite]."

"N'est-ce pas la même chose dans n'importe quel sport, quand les jeunes arrivent et s'imposent ? Vous avez besoin de les mesurer à des Champions du monde comme Seb et Fernando."