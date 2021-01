Button : Les propriétaires de Williams n'ont "pas peur du changement"

Ce vendredi, l'écurie Williams a annoncé l'arrivée, et donc le retour dans ses rangs, de Jenson Button, Champion du monde 2009 de Formule 1. Le Britannique, qui avait été pilote à Grove en l'an 2000, a été nommé conseiller de l'équipe pour plusieurs années.

Il s'agit de la dernière annonce en date pour Williams qui a changé de propriétaires à l'été, après son rachat par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital, qui a depuis installé sa structure de direction avec Jost Capito comme PDG et Simon Roberts comme directeur de l'équipe.

Sur le plan sportif, l'équipe est toujours en difficulté, comme depuis plusieurs saisons, et a pour la troisième campagne consécutive terminé en dernière position du classement constructeurs, avec zéro points au compteur.

Interrogé par Sky Sports, pour qui il continuera de travailler comme il le fait depuis plusieurs années en tant que consultant, Button a estimé que les nouveaux propriétaires ne craignaient pas d'explorer des approches différentes et de changer les habitudes de la structure pour tenter d'inverser la tendance.

"Je pense qu'ils n'ont pas peur du changement. En Formule 1, toutes les équipes ont un ensemble de choses qu'elles font, et [elles ont] leur manière de travailler et de s'en occuper. Je pense qu'ils essaient de changer ça, et qu'ils essaient de changer un peu la discipline."

"Ils n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses, mais les gens qui dirigent l'écurie, ils ont de l'expérience. Ils ont d'excellentes idées, et il y a assurément une bonne atmosphère dans l'équipe. Ce team a remporté de multiples Championnats du monde. Bien entendu, les choses changent au fil du temps et les gens vont et viennent, mais le noyau de l'équipe est toujours présent. Ils sont Champions du monde, ils ont gagné plusieurs Championnats du monde."

"Je suis impatient de travailler avec eux, et quelle que soit l'aide que je puisse leur apporter, je le ferai. C'est une de ces choses où tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde doit se donner à 100%. L'équipe doit être passionnée, chacune des personnes qui y travaille. Ça ne peut pas seulement être un travail, ce doit être la passion et l'amour pour la discipline, et c'est la seule manière de se battre aux avant-postes à nouveau."

Après avoir quitté la F1 fin 2016, et effectué une pige en remplacement de Fernando Alonso chez McLaren lors du GP de Monaco 2017, Button s'est un peu éloigné du paddock avec un passage en Endurance et un sacre en SUPER GT en 2018, mais n'est jamais resté bien loin du grand cirque avec son travail pour Sky. Pour lui, son rôle chez Williams est une manière de revenir au cœur du championnat de façon plus active après cinq années comme spectateur.

"C'était le moment idéal pour rejoindre Williams, une équipe qui m'a donné tant d'opportunités lorsque j'ai commencé ma carrière en F1. Ils m'ont donné l'envie, ils m'ont nourri tout au long de cette année-là, et ce fut vraiment une saison très spéciale pour moi. C'est le bon moment pour rejoindre l'équipe et je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec eux pour les aider à revenir au premier plan."

"Il y a un nouveau sentiment d'optimisme. Il y a beaucoup de changements positifs pour l'avenir. Les choses ne changent pas du jour au lendemain, mais elles sont sur la bonne trajectoire pour le moment. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est un nouveau défi, un défi pour lequel je suis définitivement prêt."

