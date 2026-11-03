Formule 1 GP de Mexico

Cadillac va analyser le problème survenu à haute vitesse à Mexico, qui a provoqué la colère de Bottas

Valtteri Bottas n'a pas caché sa frustration après l'incident. Le directeur de l'équipe, Marcin Budkowski, a promis qu'une enquête serait menée.

Ewan Gale

Publié: 3 nov. 2026, 08:30

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Photo de : Chris Graythen / Getty Images

Le directeur de l'équipe Cadillac F1, Marcin Budkowski, s'est engagé à faire en sorte que des accidents comme celui qui a mis fin au Grand Prix du Mexique de Valtteri Bottas "ne se reproduisent plus".

Bottas était à pleine vitesse à l'approche du premier virage, au 46e tour sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, lorsque sa suspension avant gauche a cédé au freinage. La monoplace du Finlandais est alors partie en glissade avant de percuter les barrières TecPro.

Les dégâts étaient tels que l'ancien vainqueur de Grand Prix est resté dans sa MAC-26 le temps de reprendre son souffle. Le drapeau rouge a été déployé pour interrompre la course tandis que les commissaires entreprenaient de réparer les barrières.

Dans un message radio depuis publié sur les réseaux sociaux, Bottas, visiblement très agité, a répété plusieurs jurons avant que son ingénieur de course, John Howard, ne lui demande s'il allait bien. "Putain, non", a répondu l'ancien pilote Williams, Mercedes et Alfa Romeo.

Après avoir été examiné au centre médical, où il a été déclaré apte, Bottas a été dispensé de ses obligations médiatiques. Mais lors du débriefing de Cadillac après la course, il a expliqué : "L'impact a été violent à l'entrée du premier virage, mais heureusement, je vais bien."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Merci à l'équipe médicale de m'avoir examiné ainsi qu'à toutes les personnes qui sont intervenues sur place. Cela témoigne du travail considérable accompli par la FIA depuis de nombreuses années pour rendre notre sport aussi sûr que possible."

"Nous devons examiner minutieusement tous les éléments en équipe pour comprendre exactement ce qui s'est passé et veiller à en tirer les enseignements nécessaires. Nous avions réalisé un bon premier tour et gagné quelques places, donc c'est décevant de ne pas pouvoir terminer une nouvelle course. Nous allons maintenant nous remobiliser et nous concentrer sur la poursuite de nos progrès à São Paulo la semaine prochaine."

Bottas et son coéquipier Sergio Pérez ont connu de nombreux problèmes de fiabilité depuis les débuts de Cadillac en F1. Ceux-ci ont toutefois été bien moins dangereux, les deux pilotes ayant pu regagner les stands pour abandonner ou s'arrêter en piste.

Soulignant la gravité de cet incident lors du même débriefing, Budkowski a déclaré : "Tout le monde est soulagé que Valtteri aille bien après l'incident du 46e tour. Nous allons mener une enquête approfondie pour déterminer la cause de cette défaillance et faire en sorte que de tels accidents ne se reproduisent plus."

Pérez signe son 300e départ en F1 avec une prestation encourageante

De l'autre côté du garage, Pérez a livré une prestation prometteuse devant son public, à l'occasion de son 300e départ en Grand Prix de F1.

Le Mexicain était remonté à la 13e place dans les premiers tours grâce à son rythme et a réussi à contenir ses poursuivants. Mais un arrêt aux stands lent, puis une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands, imputée à un problème logiciel, ont finalement compromis une course jusque-là solide.

"Si l'on retient les points positifs, c'était notre week-end le plus compétitif en termes de rythme relatif. Il était très encourageant de voir nos deux pilotes se battre dans le peloton", a insisté Budkowski.

Dan Towriss, Cadillac Racing, Marcin Budkowski, Cadillac Racing

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ils ont tous les deux pris de très bons départs, en particulier Checo, qui a réalisé des premiers tours phénoménaux après chacun des deux départs et a même occupé la 13e place à un moment donné. Nous avons rencontré des problèmes d'équipement lors des deux arrêts aux stands, ce qui a coûté du temps et des positions en piste à nos deux pilotes."

"Félicitations à Checo pour son 300e départ en Grand Prix, un cap historique. Cette semaine a été mémorable pour lui comme pour toute l'équipe à l'occasion de son Grand Prix à domicile."

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