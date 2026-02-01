Cadillac espère "gagner le respect" de ses rivaux pour ses débuts en F1
Pour Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac F1, la réussite du premier GP de l'équipe à Melbourne ne se jugera pas au résultat, mais avant tout à la qualité de l'exécution et au respect gagné auprès des autres équipes de la grille.
Photo de: Cadillac Communications
Le directeur de l'équipe Cadillac F1, Graeme Lowdon, a précisé ce qu'il considérerait comme un début de saison réussi pour la structure américaine, qui s'apprête à faire ses débuts en Formule 1 en tant que onzième équipe de la grille.
Cadillac débarque dans le championnat à un moment charnière, marqué par l'entrée en vigueur d'un tout nouveau règlement technique. Un contexte inédit qui rend toute hiérarchie impossible à anticiper et laisse, à ce stade, l'ensemble du plateau dans l'incertitude quant à sa véritable position face à la concurrence.
"C'est difficile. Le succès en termes de résultat à Melbourne, personne ne peut le définir : personne ne sait où il va finir, ni où les autres vont se situer", a expliqué Graeme Lowdon, interrogé sur le Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture de la saison, à l'occasion de l'Autosport Business Exchange organisé à Londres.
"Si vous demandez aujourd'hui à un directeur d'équipe où il pense se situer en termes de compétitivité, et qu'il vous donne une réponse relative, alors il l'invente. Personne ne le sait, et c'est précisément pour cela que les fans regardent."
L'un de nos objectifs, que nous avons souvent évoqué, est d'abord de gagner le respect des autres équipes.
Sergio Pérez dans la Cadillac lors du shakedown de l'équipe à Silverstone.
Photo de: Cadillac Communications
Pour le directeur de la structure, les objectifs de la première course de Cadillac en Formule 1 ne viseront même pas un bon résultat, mais avant tout une bonne exécution et une bonne intégration parmi les autres équipes.
"Nous nous concentrons sur les éléments que nous pouvons contrôler nous-mêmes. Évidemment, nous voulons bien exécuter notre travail en tant qu'équipe, même si cela ne se voit pas forcément de l'extérieur", a déclaré Lowdon. "L'un de nos objectifs, que nous avons souvent évoqué, est d'abord de gagner le respect des autres équipes. Nous les respectons, à juste titre : c'est un championnat du monde. C'est donc notre première ambition."
La livrée 2026 de Cadillac sera révélée lors d'un spot publicitaire diffusé pendant le Super Bowl, ce dimanche 8 février, avant la suite des essais hivernaux prévues à Bahreïn. Le championnat débutera ensuite à Melbourne, du 6 au 8 mars.
Partager ou sauvegarder cet article
En images - Toutes les F1 2026 vues aux essais de Barcelone
Cadillac a "des problèmes partout"... mais au bon moment
Des "problèmes" à régler : le retour aux affaires de Bottas chez Cadillac
Dernières actus
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires