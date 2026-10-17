Formule 1 GP de Singapour

Chez Cadillac, les freins sont toujours un problème

Valtteri Bottas espérait que les problèmes de freins de Cadillac appartenaient désormais au passé, mais de nouveaux signes inquiétants sont apparus lors du Grand Prix de Singapour.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Publié: 17 oct. 2026, 15:58

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas a de nouveau été gêné par les désormais fameux problèmes de freins de Cadillac lors du Grand Prix de Singapour, même si le vétéran a qualifié ces difficultés de "presque résolues".

La surchauffe des freins a constitué un problème tout au long de la saison sur la MAC-26, entraînant quatre abandons, sans compter les baisses de performance occasionnelles dues à la gestion nécessaire de la situation.

La nouvelle écurie de F1 a apporté des améliorations en Hongrie et en Azerbaïdjan afin de résoudre le problème ; selon Bottas, ces dernières ont permis de réduire la température des freins de 100°C. Cela n'a toutefois pas suffi pour une course sans heurts à Singapour, où la gestion des freins a de nouveau joué un rôle clé.

"J'ai dû commencer à lever le pied et à faire du lift and coast dès le deuxième tour", a révélé Bottas. "Finalement, la situation s'est stabilisée et je n'ai plus eu besoin de lever le pied pendant un certain temps, puis le problème est réapparu."

Toutefois, lorsqu'on lui a demandé si cette course avait constitué un test pour les améliorations apportées aux freins, le pilote Cadillac a nuancé sa position : "Nous avons terminé la course avec nos deux voitures. Cela a nécessité une gestion rigoureuse, mais j'imagine que la plupart des écuries doivent mettre en place une gestion similaire ici."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Je pense que le problème est presque résolu. Nous devrions être tranquilles pour le reste de l'année, et il va sans dire que le design de l'année prochaine devrait être assez différent."

La technique du "lift-and-coast" ne justifie pas le rythme désastreux de Bottas sur le circuit urbain de Marina Bay, le Finlandais ayant failli se faire prendre un tour par son équipier Sergio Pérez - son retard s'élevait en effet à 96 secondes sous le drapeau à damier, soit une perte moyenne de 1,6 seconde par tour.

Bottas ne savait pas comment l'expliquer. "Je n'avais absolument aucun rythme lors du premier relais, du genre une seconde par tour", s'est-il lamenté. "C'était à peu près la même chose tout au long de la course."

"Je recevais toutes les indications de l'équipe, notamment sur les endroits où je pourrais éventuellement essayer de gagner du temps au tour. J'ai tout essayé. Si je manque de rythme à l'entrée ou au milieu d'un virage, je peux compenser, mais ensuite je perds du temps à la sortie ou à un autre moment du virage."

"Donc, oui, c'était un peu étrange. La seule chose que je puisse dire, c'est que le comportement de la voiture était vraiment mauvais aujourd'hui, comme s'il y avait eu un changement radical par rapport à d'habitude. Nous allons donc examiner cela."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Et Bottas ne se montre guère plus optimiste pour le Grand Prix des États-Unis de la semaine prochaine. "Nous savons que ce sera encore une course difficile, mais espérons qu'elle se passera mieux qu'ici", a-t-il déclaré. "J'ai un peu l'impression que nous n'avons pas été à la hauteur ici, que nous étions vraiment loin du rythme en course."

Sergio Pérez pourrait bien ne pas être d'accord avec cette affirmation, même après avoir terminé à 48 secondes de Fernando Alonso à Singapour.

"Nous étions très performants au niveau du rythme aujourd'hui", a déclaré le Mexicain. "Nous avons été très solides en piste. Sur le plan opérationnel, c'est la seule chose qui compte pour le moment, et l'équipe a fait un très bon travail. Nous pouvons nous en réjouir."

"Il ne nous manque qu'une seconde, une seconde et demie, pour être dans le coup. Nous avons gardé les Aston derrière nous pendant tout le premier relais. Il ne nous manque que cette seconde, et nous pourrons alors commencer à nous mêler aux autres."

Cadillac dispose encore de six Grands Prix pour potentiellement décrocher son premier classement dans le top 10, et ainsi ne pas terminer sa première saison de F1 sans marquer le moindre point.

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