Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn

Formule 1
Formule 1
Présentation Cadillac
La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn

Faut-il revoir les attentes sur l'adaptation de Razgatlioglu au MotoGP ?

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Faut-il revoir les attentes sur l'adaptation de Razgatlioglu au MotoGP ?

Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

Formule 1
Formule 1
Présentation McLaren
Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

McLaren présente la livrée de sa monoplace 2026

Formule 1
Formule 1
Présentation McLaren
McLaren présente la livrée de sa monoplace 2026

Jorge Martín apte à faire son retour aux prochains tests

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín apte à faire son retour aux prochains tests

Lando Norris dévoile son casque 2026 de champion du monde

Formule 1
Formule 1
Lando Norris dévoile son casque 2026 de champion du monde

Di Giannantonio se sent "au bon endroit, au bon moment"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Di Giannantonio se sent "au bon endroit, au bon moment"

Doriane Pin officialise son retour en endurance pour 2026

ELMS
ELMS
Doriane Pin officialise son retour en endurance pour 2026
Formule 1 Présentation Cadillac

La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn

Quelques heures après la révélation de sa livrée officielle pour 2026, Cadillac F1 a pris la piste à Bahreïn.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Valtteri Bottas, Cadillac

Photo de: Cadillac Communications

Après avoir présenté au monde sa livrée asymétrique via une publicité pendant le très suivi Super Bowl, Cadillac l'a étrennée en piste du côté de Sakhir et diffusé quelques photos de ce premier roulage sous ses couleurs officielles pour la saison 2026 de F1.

La structure américaine, nouvelle venue en discipline reine, est partie de zéro pour bâtir son équipe. Après une candidature lancée sous l'identité d'Andretti, c'est finalement grâce au passage sous le pavillon de la marque de General Motors que Cadillac a pu accéder à la F1 en tant que 11e constructeur.

La voiture 2026, qui sera confiée aux vétérans Sergio Pérez et Valtteri Bottas et équipée d'un moteur Ferrari, a déjà eu l'occasion de rouler lors des essais privés qui se tenaient à Barcelone fin janvier. Mais elle l'avait fait avec une livrée temporaire en attendant la grande révélation de ce dimanche soir aux États-Unis.

Le côté sombre de la livrée de la Cadillac 2026.

Le côté sombre de la livrée de la Cadillac 2026.

Photo de: Cadillac Communications

Ce lundi, à deux jours de la seconde session d'essais hivernaux qui se tiendra du 11 au 13 février du côté de Bahreïn, c'est justement sur le Barhain International Circuit que la Cadillac a roulé dans le cadre d'un shakedown. L'occasion de la découvrir avec ses couleurs "en chair et en os" ainsi que sous la lumière du jour.

Pour rappel, chaque écurie dispose de possibilités limitées pour faire rouler les F1 de l'année en cours. Il semble que Cadillac ait d'ores et déjà utilisé sa seconde journée de roulage promotionnel limitant son roulage à 200 km, le tout avec des pneus Pirelli de démonstration.

"Hier et aujourd'hui marquent une nouvelle étape importante dans l'aventure de l'équipe en Formule 1", a déclaré Pérez. "La présentation de notre livrée pour la saison est un moment spécial pour toutes les personnes impliquées, car elle met vraiment en évidence les efforts déployés pour repousser les limites alors que nous faisons nos débuts dans cette discipline."

Sergio Pérez au volant de la Cadillac 2026 à Bahreïn.

Sergio Pérez au volant de la Cadillac 2026 à Bahreïn.

Photo de: Cadillac Communications

"Nous avons désormais une excellente occasion de poursuivre sur cette lancée lors des prochains essais à Bahreïn, tout en continuant à en apprendre davantage sur les capacités de la voiture."

Bottas a de son côté ajouté : "Passer de la présentation de notre livrée au Super Bowl à son utilisation sur la piste presque immédiatement après est une façon impressionnante de lancer notre première saison. Cela rend tout très concret et c'est passionnant de voir tout ce travail acharné prendre vie. L'équipe a fait un travail incroyable en concevant la toute première livrée de l'équipe Cadillac Formula 1."

"Nous nous concentrons désormais pleinement sur l'optimisation de chaque tour lors des essais de pré-saison afin de comprendre le fonctionnement de la voiture et d'être dans la meilleure position possible pour démarrer sur les chapeaux de roue à Melbourne."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

Meilleurs commentaires

Plus de
Fabien Gaillard

Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

Formule 1
Formule 1
Présentation McLaren
Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

"L'effrayant" casse-tête des qualifications version F1 2026

Formule 1
Formule 1
"L'effrayant" casse-tête des qualifications version F1 2026

Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés

WRC
WRC
Rallye de Suède
Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés
Plus de
Sergio Pérez

Cadillac dévoile une livrée asymétrique pour sa première F1 !

Formule 1
Formule 1
Présentation Cadillac
Cadillac dévoile une livrée asymétrique pour sa première F1 !

Tous les coéquipiers de Max Verstappen en F1... et ce qu'ils sont devenus

Formule 1
Formule 1
Tous les coéquipiers de Max Verstappen en F1... et ce qu'ils sont devenus

Cadillac a "des problèmes partout"... mais au bon moment

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Cadillac a "des problèmes partout"... mais au bon moment
Plus de
Cadillac

Pourquoi Cadillac a préféré limiter son roulage à Barcelone

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Pourquoi Cadillac a préféré limiter son roulage à Barcelone

Cadillac F1 en piste : les détails techniques à retenir

Formule 1
Formule 1
Cadillac F1 en piste : les détails techniques à retenir

Cadillac fait rouler sa toute première F1 à Silverstone

Formule 1
Formule 1
Cadillac fait rouler sa toute première F1 à Silverstone

Dernières actus

La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn

Formule 1
F1 Formule 1
Présentation Cadillac
La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn

Faut-il revoir les attentes sur l'adaptation de Razgatlioglu au MotoGP ?

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Faut-il revoir les attentes sur l'adaptation de Razgatlioglu au MotoGP ?

Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

Formule 1
F1 Formule 1
Présentation McLaren
Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

McLaren présente la livrée de sa monoplace 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Présentation McLaren
McLaren présente la livrée de sa monoplace 2026