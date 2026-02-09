La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn

Après avoir présenté au monde sa livrée asymétrique via une publicité pendant le très suivi Super Bowl, Cadillac l'a étrennée en piste du côté de Sakhir et diffusé quelques photos de ce premier roulage sous ses couleurs officielles pour la saison 2026 de F1.

La structure américaine, nouvelle venue en discipline reine, est partie de zéro pour bâtir son équipe. Après une candidature lancée sous l'identité d'Andretti, c'est finalement grâce au passage sous le pavillon de la marque de General Motors que Cadillac a pu accéder à la F1 en tant que 11e constructeur.

La voiture 2026, qui sera confiée aux vétérans Sergio Pérez et Valtteri Bottas et équipée d'un moteur Ferrari, a déjà eu l'occasion de rouler lors des essais privés qui se tenaient à Barcelone fin janvier. Mais elle l'avait fait avec une livrée temporaire en attendant la grande révélation de ce dimanche soir aux États-Unis.

Le côté sombre de la livrée de la Cadillac 2026. Photo de: Cadillac Communications

Ce lundi, à deux jours de la seconde session d'essais hivernaux qui se tiendra du 11 au 13 février du côté de Bahreïn, c'est justement sur le Barhain International Circuit que la Cadillac a roulé dans le cadre d'un shakedown. L'occasion de la découvrir avec ses couleurs "en chair et en os" ainsi que sous la lumière du jour.

Pour rappel, chaque écurie dispose de possibilités limitées pour faire rouler les F1 de l'année en cours. Il semble que Cadillac ait d'ores et déjà utilisé sa seconde journée de roulage promotionnel limitant son roulage à 200 km, le tout avec des pneus Pirelli de démonstration.

"Hier et aujourd'hui marquent une nouvelle étape importante dans l'aventure de l'équipe en Formule 1", a déclaré Pérez. "La présentation de notre livrée pour la saison est un moment spécial pour toutes les personnes impliquées, car elle met vraiment en évidence les efforts déployés pour repousser les limites alors que nous faisons nos débuts dans cette discipline."

Sergio Pérez au volant de la Cadillac 2026 à Bahreïn. Photo de: Cadillac Communications

"Nous avons désormais une excellente occasion de poursuivre sur cette lancée lors des prochains essais à Bahreïn, tout en continuant à en apprendre davantage sur les capacités de la voiture."

Bottas a de son côté ajouté : "Passer de la présentation de notre livrée au Super Bowl à son utilisation sur la piste presque immédiatement après est une façon impressionnante de lancer notre première saison. Cela rend tout très concret et c'est passionnant de voir tout ce travail acharné prendre vie. L'équipe a fait un travail incroyable en concevant la toute première livrée de l'équipe Cadillac Formula 1."

"Nous nous concentrons désormais pleinement sur l'optimisation de chaque tour lors des essais de pré-saison afin de comprendre le fonctionnement de la voiture et d'être dans la meilleure position possible pour démarrer sur les chapeaux de roue à Melbourne."