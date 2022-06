Calendrier 2023 : vers un retour en Afrique du Sud, la France en grand danger

Charger le lecteur audio

La Formule 1 sera-t-elle bientôt de retour en Afrique ? La dernière fois que l'Afrique du Sud a accueilli un Grand Prix, c'était en 1993, à Kyalami, qui avait également organisé la course entre 1967 et 1985 avant de revenir en 1992, après la fin de l'apartheid. Avec la volonté de la F1 de courir sur tous les continents et d'assumer pleinement son statut de Championnat du monde, des discussions sont en cours depuis un certain temps sur un retour potentiel en Afrique du Sud.

Après le Grand Prix d'Azerbaïdjan le week-end dernier, Stefano Domenicali, PDG de la F1, s'est rendu en Afrique du Sud où il doit rencontrer les responsables de Kyalami et d'autres parties prenantes afin de poursuivre les discussions sur le retour de cette épreuve historique. Bien que 2024 ait été évoqué comme une date possible pour le retour du tracé, il est désormais possible que la F1 puisse revenir en Afrique du Sud dès l'année prochaine, en fonction de l'issue positive des discussions dans les semaines à venir.

Le retour de Kyalami viendrait s'ajouter à un calendrier déjà très chargé pour 2023, qui est sur le point d'atteindre la limite de 24 courses imposée par les Accords Concorde. Le Grand Prix du Qatar a déjà été confirmé au calendrier dans le cadre d'un contrat de dix ans, après son événement inaugural l'année dernière, tandis que le premier Grand Prix de Las Vegas a également été annoncé pour novembre 2023. La Chine est une autre manche qui a un contrat pour revenir au calendrier l'année prochaine, bien que son statut reste incertain en raison des restrictions liées au COVID dans le pays.

La F1 a visité Kyalami pour la dernière fois en 1993

Sur le calendrier actuel de 22 courses, le Grand Prix de France semble se diriger vers la sortie pour l'année prochaine, tandis que des doutes subsistent quant à l'avenir du Grand Prix de Belgique à Spa. Lewis Hamilton, sept fois Champion du monde de F1, a été l'une des personnalités qui a le plus réclamé le retour de l'Afrique du Sud, déclarant que c'était un endroit "cher à [son] cœur" et qu'il pensait que cela mettrait en valeur la "grande audience là-bas".

S'exprimant lors du forum "Business of F1" organisé par Motorsport Network et le Financial Times à Monaco, la directrice mondiale pour la promotion de la F1, Chloe Targett-Adams, a déclaré qu'un pied en Afrique était "quelque chose sur lequel [nous travaillons] depuis de nombreuses années maintenant."

"Le COVID nous a montré que nous pouvions adapter nos courses rapidement, mais atteindre la situation stratégique que nous souhaitons afin de construire la F1 et sa base de fans, c'est un processus qui prend quelques années.", a déclaré Targett-Adams. "Les États-Unis restent vraiment sur notre radar, et l'Afrique et l'Asie, je pense que c'est là que nous devons être. Si l'on regarde la Chine, en raison de la manière dont le COVID est arrivé, nous sommes hors de ce marché depuis bientôt trois ans, et l'an prochain reste un point d'interrogation. Comment courir en Europe est également une grande question : assurer que nous conservions vraiment ce cœur de la F1."

"Je crois que l'Afrique et l'Asie sont le point de mire à court et moyen terme, et la façon dont nous courons en Europe est également un sujet majeur, pour s'assurer que nous gardons le cœur du sport. C'est une position merveilleuse, car tout le monde veut une course. Cela nous donne simplement la meilleure occasion de créer le calendrier le plus stratégiquement ciblé et le plus axé sur la croissance que nous avons été en mesure de produire depuis de nombreuses années."