Formule 1

Calendrier F1 2026 : Imola écarté, aucun plan B en cas d'escalade de la guerre

La F1 a informé Imola qu'elle n'aurait pas besoin de ses services en décembre, alors que l'incertitude demeure au Moyen-Orient

Benjamin Vinel

Publié: 10 nov. 2026, 14:51

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Photo de : Alex Pantling / Getty Images

Les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi, qui doivent conclure la saison 2026 de Formule 1, devraient se dérouler comme prévu, à condition que la guerre en Iran ne connaisse pas d'escalade majeure.

Le conflit au Moyen-Orient, qui a débuté fin février avec les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, a déstabilisé la région. Le calendrier de nombreux championnats automobiles a été affecté, notamment celui de la F1, dont le Grand Prix d'Arabie saoudite a été annulé, tandis que l'épreuve de Bahreïn a été reportée et organisée en Malaisie.

La F1 suit la situation de près. Imola constituait une solution de repli pour accueillir la finale de la saison le premier week-end de décembre si le Qatar et Abu Dhabi n'étaient pas en mesure d'organiser leurs épreuves respectives.

Le circuit de Losail a bien accueilli son Grand Prix MotoGP le week-end dernier sans rencontrer de problème majeur, même si les deux équipes Yamaha ont décidé de se retirer de la compétition en raison de la situation géopolitique.

Le 10 novembre était la date limite fixée par la F1 pour donner une réponse définitive à Imola et lui indiquer si le circuit italien devait se préparer à accueillir un Grand Prix dans les trois prochaines semaines. Ce ne sera pas le cas.

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Racing Bulls

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

La saison 2026 se terminera donc par le triple-header prévu à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi, les assurances voyage et les recommandations des gouvernements en matière de déplacements permettant actuellement de maintenir ces trois rendez-vous.

Une réserve demeure toutefois : la F1 sait qu'elle ne peut pas garantir que la situation n'évoluera pas d'ici au début du mois de décembre et assure que la sécurité restera sa priorité en cas d'escalade du conflit.

Les directeurs d'équipe adoptent une position simple sur la question : ils font confiance à la F1 et à la FIA pour prendre les bonnes décisions.

"Je leur fais confiance pour prendre la meilleure décision pour nous tous", a commenté le directeur de Ferrari, Fred Vasseur, au Mexique. "Personnellement, je veux courir. Peu importe où, mais je veux courir. Maintenant, j'irai là où l'on nous dira d'aller."

"Stefano et Mohammed ont été très clairs sur la situation : la Formule 1 suit les recommandations internationales, qu'il s'agisse de restrictions de déplacement, de compagnies aériennes qui suspendent leurs vols ou d'avertissements dans la région. Elle tient également compte des retours des gouvernements locaux", a ajouté son homologue de Mercedes, Toto Wolff, lors de la conférence de presse organisée vendredi à Interlagos. "Il ne s'agit donc pas seulement de consulter les promoteurs, mais aussi de prendre en compte les décisions des gouvernements locaux. À mon avis, c'est sur cela qu'il faut s'appuyer, et je soutiens pleinement cette approche."

Toto Wolff, Mercedes

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Je pense que lorsque des pilotes prennent publiquement position, alors qu'ils ne connaissent rien aux enjeux géopolitiques de la situation, mais qu'ils disposent d'une audience qui les écoute, cela génère une certaine exposition médiatique. Mais j'aurais fait comme les dirigeants du MotoGP. Si vous voulez courir, allez-y. Si vous ne le voulez pas, n'y allez pas. C'est aussi simple que cela, et chacun peut prendre sa décision personnelle. Je respecte cela."

"Bien sûr, il faut rester attentif à ce qui peut se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Stefano suit la situation de très près. Si les choses devaient devenir plus dangereuses et que nous recevions des informations en ce sens, il serait le premier, avec Mohammed, à protéger les personnes censées se déplacer. C'est pourquoi je m'en remets à leurs recommandations."

"D'après ce que j'entends en interne, la question n'a pas été soulevée. Ce n'est pas un sujet de discussion. Mais là encore, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise à l'idée de voyager, homme ou femme, je respecterai toujours cette décision. Ce pourrait même être l'occasion de donner sa chance à quelqu'un d'autre. Cela ne changerait rien à nos relations. J'ai toujours respecté le fait que certaines personnes ne souhaitent pas se rendre à certains Grands Prix, et c'est ainsi que je vois les choses pour le moment."

Avec la contribution de Ronald Vording

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