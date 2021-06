Ilott en "très bonne position" pour saisir une opportunité en F1

Vice-champion de Formule 2 l'an dernier, Callum Ilott n'est pas parvenu à se faire une place sur la grille de départ 2021 de la Formule 1, contrairement à ses rivaux Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Nikita Mazepin. Cette saison, le pilote britannique se contente du rôle de pilote d'essai au sein de la Scuderia Ferrari et de réserviste chez Alfa Romeo. Dans le cadre de son apprentissage à la Ferrari Driver Academy, se chargeant de former les pilotes du Cheval Cabré, Ilott est également engagé avec l'équipe Iron Lynx en GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Et en qualité de pilote Ferrari, Ilott dispose d'un soutien de choix pour viser une place en Formule 1 dans l'une des deux équipes clientes de Maranello : Alfa Romeo et Haas, chemin pris par Mick Schumacher cette saison. Ainsi, le pilote anglais reste convaincu d'être dans le match pour saisir une potentielle opportunité et puise sa confiance dans les performances de Schumacher et Tsunoda cette saison.

"Yuki a fait forte impression à Bahreïn, c'était vraiment super à voir", indique Ilott à Motorsport.com. "Donc de ce côté-là, c'est un bon point de repère pour dire : 'Regardez, voilà ce qu'un [rookie] peut faire'. Avec Mick, nous savons tous qu'il lui faut un peu de temps pour s'acclimater. Mais une fois que ce sera le cas, il sera performant. On peut déjà voir son rythme s'améliorer."

"Je pense qu'ils font du bon travail et c'est plus facile pour moi de dire que j'étais dans la lutte avec ces deux gars ! Je pense que je suis encore dans une très, très bonne position. Oui, je dois attendre un an. J'ai vu des gens en attendre deux. L'objectif est toujours de faire le meilleur travail possible en GT et en EL1. Ensuite, avec un peu de chance, une opportunité pourra se présenter."

Ilott a effectué sa première sortie en F1 lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal, au volant de l'Alfa Romeo C41. Le Britannique devrait refaire une apparition au Paul Ricard pour le Grand Prix de France. Un possible retour en Formule 2 a été évoqué avant d'être écarté, Ilott ne pensant pas que le manque de kilométrage en monoplace soit un handicap.

"J'ai eu des discussions avec Ferrari et avec des équipes de F2", commente-t-il. "Mais la décision a été prise tardivement en raison de la situation en F1. À ce moment-là, beaucoup d'équipes de F2 avaient déjà fait leur choix. Ce n'est pas si facile de changer à nouveau d'équipe et de se retrouver dans un environnement inconnu. J'ai terminé deuxième du championnat avec cinq poles et trois victoires. J'étais aussi proche que possible du titre."

"J'ai adoré courir en F2 mais il y avait une meilleure option pour moi. Et je pense qu'avec [le nouveau format de] trois courses [par week-end], beaucoup de choses ont changé. De plus, même s'il est important de courir régulièrement, je pense que si j'étais amené à faire le grand saut, je ne pourrais pas recueillir les informations les plus utiles sur la F1 en faisant une saison complète en F2."

