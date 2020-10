L'histoire de la F1 ne doit pas être une "camisole" pour le changement

Depuis plusieurs mois, la Formule 1 pousse pour l'introduction dans la réglementation de courses qualificatives à grille inversée lors de certains Grands Prix, qui remplaceraient les actuelles qualifications et serviraient à établir la grille de départ de la course du dimanche. Ce projet a été rejeté en vue de la saison 2020, Mercedes s'y étant opposé en empêchant un accord unanime et, malgré une baisse du quorum nécessaire à l'adoption de nouvelles règles grâce aux nouveaux Accords Concorde, l'opposition semble s'être raffermie.

Lire aussi : Les grilles inversées peinent toujours à convaincre les pilotes F1

Alors qu'il s'apprête à quitter la direction de la F1 pour laisser la place à Stefano Domenicali, Chase Carey s'est exprimé sur le sujet. Même s'il admet que de tels changements heurteraient les puristes, il estime que ce qui a pu se passer dans d'autres sports montre qu'ils sont souvent bénéfiques. "La plupart des sports, quand ils ont évoqué des changements, ont vu les fans hardcore résister", a-t-il expliqué dans le cadre du podcast Beyond the Grid.

"La Major League Baseball [le championnat américain de baseball], quand ils ont mis en place un batteur désigné, tout le monde n'a pas aimé. Quand la NBA a mis une ligne à trois points, les acharnés n'ont pas aimé. Des équipes ont été ajoutées aux play-offs, vous aviez l'habitude de faire jouer les champions de la ligue dans les World Series, cette année ils avaient 16 équipes en compétition. Vraiment dans la plupart de ces cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, ces changements ont fini par être considérés comme positifs, apportant une nouvelle énergie, une nouvelle perspective."

"Je pense qu'il faut faire attention à ne pas rendre le sport artificiel, qu'il faut reconnaître l'importance de l'histoire et l'importance de ce qui a rendu cette discipline si spéciale, mais ne pas laisser cela devenir une camisole de force qui vous empêche d'envisager le changement qui pourrait bien améliorer le sport pour les fans."

Lire aussi : Red Bull propose un Grand Prix hors championnat à grille inversée

Malgré tout, Carey est clair sur le fait qu'un tel changement devrait être une "décision de groupe" et que la F1 ne souhaite pas le "dicter" aux écuries, dans un contexte où l'opposition au projet de grille inversée semble d'être renforcée et ne plus seulement s'appuyer que sur Mercedes mais également sur un certain nombre de pilotes faisant office de figures du paddock.

"Je pense qu'une décision comme celle-ci, spécifique, sur une course qualificative, c'est une décision de groupe. De mon point de vue, nous n'allons pas la dicter. Mettons-nous au travail, examinons le pour et le contre, faisons le point sur les avantages et les inconvénients, et discutons honnêtement avec tout le monde."

"C'est là qu'il est important d'avoir un esprit de partenariat et de ne pas voir les choses sous l'angle de ce qui est bon ou mauvais pour moi en tant qu'équipe, mais sous celui de ce qui est bon ou mauvais pour la discipline, et de porter un jugement éclairé. Est-ce une décision que nous estimons respectueuse du championnat et qui crée de meilleures courses pour les fans ? En fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit."

"C'est pourquoi nous devons juger si, tout bien considéré, cela améliorera le sport. Sans vouloir donner l'impression de lancer des idées en l'air, nous devrions toujours nous efforcer de chercher d'autres moyens de rendre la discipline plus intéressante et plus passionnante pour les fans."