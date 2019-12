Carey : L'intérêt des sponsors pour la F1 en "nette progression"

Lorsque Liberty Media a repris les droits commerciaux de la F1 début 2017, son management a promis qu'il y aurait de nombreux nouveaux contrats de sponsoring liés à la discipline, rappelant que ce n'était pas le cas par le passé, contrairement à ce que l'on voit dans les sports américains, auxquels sont affiliées de nombreuses entreprises.

Cependant, aucun contrat n'a été ajouté aux partenaires déjà présents sous l'ère Bernie Ecclestone, parmi lesquels Heineken, DHL, Pirelli, Emirates et Rolex, bien que des rumeurs suggèrent qu'un accord majeur pourrait être annoncé pour la saison prochaine. Chase Carey avoue que la F1 a fait face à un défi pour construire un département marketing, qui n'existait pas sous l'ère Ecclestone.

"Notre placard était plus ou moins vide, car nous n'avions pas vraiment de groupe de sponsors", a répondu Carey à Motorsport.com. "Nous n'avions créé aucun outil. Nous n'avions pas créé de possibilité de raconter l'histoire de la F1, et de faire quelque chose de palpitant. Nous avons une dynamique aujourd'hui. La fréquentation est en hausse, les audiences sont en hausse, on a une bonne histoire et notre sport a pris une nouvelle dimension."

"Et je pense qu'il faut raconter cette histoire et développer des outils. Les sponsors veulent des partenariats qui sont taillés pour eux. Dans le passé, les affiches sur les murs fonctionnaient très bien, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Nous avons dû développer un ensemble d'initiatives, que ce soient des initiatives numériques, des diffusions régionales, des publicités virtuelles, des festivals pour les fans, afin de créer des opportunités ciblées et sur-mesure."

"L'intérêt des sponsors est en nette progression, nous n'avons jamais été aussi occupés. J'ai une liste de trois pages de sponsors avec lesquels nous sommes en discussions. Mais jusqu'à ce que les sponsors soient signés, les contrats ne sont pas faits. Je dirais que l'on est devenus progressivement meilleurs, au fil du temps. Bien que ça ait été plus lent et plus difficile que ce que j'avais prévu il y a deux ans, je pense que c'est normal car nous sommes vraiment partis de nulle part."

Mais l'Américain reste convaincu que la F1 est une plateforme intéressante pour de nouveaux partenaires : "Je pense que c'est un sport qui vend bien, un sport unique avec des fans passionnés, et il se différencie des autres sports grâce à son mariage avec la technologie, à sa nature et à son aspect mondial. Et à un moment dans le temps où les événements dans le monde sont de plus en plus commercialisés et fragmentés, ceux qui se démarquent ont une valeur. Je pense donc que l'intérêt et l'implication que l'on note sont en nette progression."

Carey insiste sur le fait que c'est une époque difficile pour tous ceux qui cherchent du sponsoring ou des revenus publicitaires : "Je pense globalement que pour presque tout le monde dans le marché de la publicité qui ne soit pas Facebook ou Google, que vous soyez de la télévision, de la presse écrite, de la radio ou d'autres acteurs numériques, le sponsoring est plus difficile que ça ne l'était il y a quelques années."