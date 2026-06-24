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Carlo Santi va rester l'ingénieur de Lewis Hamilton

Initialement installé de façon temporaire au poste d'ingénieur de course de Lewis Hamilton, Carlo Santi devrait poursuivre sa mission après un début de saison prometteur pour le septuple champion du monde.

Fabien Gaillard
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Carlo Santi va finalement rester au poste d'ingénieur de course de Lewis Hamilton à l'avenir, après le début d'année 2026 prometteur du duo pour la seconde saison du Britannique chez Ferrari.

Tirant les leçons de la campagne précédente, terminée dans une ambiance pour le moins morose, le choix avait été fait à l'intersaison par la Scuderia Ferrari de mettre fin à la collaboration entre Riccardo Adami et Hamilton, sur fond de relation professionnelle qui n'avait jamais semblé fluide entre les deux hommes, comme l'avait d'ailleurs montré le dernier GP 2025 à Abu Dhabi.

La question de la succession d'Adami - qui fut également ingénieur de course pour Carlos Sainz ou Sebastian Vettel auparavant - est longtemps restée floue à l'hiver, et notamment pendant la phase des essais hivernaux. 

À tel point que, lors des tests de Barcelone fin janvier, ce n'est autre que Bryan Bozzi, l'ingénieur attitré de Charles Leclerc, qui avait officié auprès des deux pilotes. En revanche, à partir des essais de Bahreïn, c'est Carlo Santi, 52 ans, un vétéran de la Scuderia qui avait notamment travaillé auprès de Kimi Räikkönen, qui murmurait à l'oreille de Hamilton.

Toutefois, il avait à l'époque été précisé que cette organisation n'était que temporaire. Hamilton lui-même avait souligné que Santi serait à ses côtés "seulement pour quelques courses"

Carlo Santi aux côtés de Kimi Räikkönen lors de la victoire de ce dernier au GP des États-Unis 2018.

Carlo Santi aux côtés de Kimi Räikkönen lors de la victoire de ce dernier au GP des États-Unis 2018.

Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images

"En début de saison, il va falloir changer à nouveau, travailler avec quelqu'un de nouveau, c'est ce à quoi il faut s'attendre", avait ainsi déclaré le septuple champion du monde. "L'idéal serait de commencer la saison avec des personnes avec qui vous avez fait plusieurs saisons et qui ont traversé les bons comme les mauvais moments."

"Mais pour l'instant, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est une situation qui m'affecte aussi, j'essaie de faire de mon mieux, et nous essayons de faire de notre mieux."

Quatre mois, sept Grands Prix, quatre podiums et une victoire plus tard, la situation a radicalement changé du côté de Hamilton. La collaboration avec Santi s'avère jusqu'ici très fructueuse et la communication entre les deux hommes apparaît bien plus naturelle et fluide qu'avec Adami.

Le succès de Barcelone semble ainsi tout à la fois confirmer le regain de forme de Hamilton, âgé de 41 ans, et valider pour de bon cette union, quelques semaines seulement après que Hamilton a qualifié Santi de "Bono italien", en référence à l'ingénieur britannique de tous ses succès chez Mercedes, Peter Bonnington.

C'est en tout cas ce qui ressort d'une courte communication de la part d'un porte-parole de la Scuderia Ferrari auprès de la BBC : "Carlo et Lewis travaillent très bien ensemble et il n'est pas prévu de le remplacer."

Il est à noter que, normalement, Santi ne devrait pas pouvoir être présent sur toutes les manches de la saison en raison d'engagements extra-sportifs. Il devrait alors être suppléé par Cédric Michel-Grosjean, transfuge venu de McLaren, où il officiait ces dernières années en tant qu'ingénieur performance auprès d'Oscar Piastri.

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