Carlos Reutemann hospitalisé en soins intensifs

Vice-Champion du monde en Formule 1, Carlos Reutemann a été hospitalisé au Sanatorio Santa Fe mercredi à la suite d'une hémorragie digestive. Vendredi, la clinique décrivait la condition du politicien argentin de 79 ans comme "cliniquement stable, avec des paramètres hémodynamiques acceptables". Cependant, à la suite d'une nouvelle hémorragie, Reutemann a été transféré en soins intensifs dans un autre hôpital.

"En raison d'un nouvel épisode d'hémorragie digestive et donc de la décompensation hémodynamique du sénateur Carlos Reutemann, avec une faible tension artérielle et des paramètres biochimiques s'aggravant, il a été décidé de le référer au Sanatorio Parque dans la ville de Rosario, afin de poursuivre l'étude du diagnostique et un traitement possible", indiquait hier un rapport médical.

Ce dimanche, c'est sa fille Cora Reutemann qui a pris la parole, indiquant dans un tweet : "La condition de Papa ne s'est PAS aggravée. Ils font tout leur possible pour le sortir de cette situation critique. Merci de toutes les forces que vous lui envoyez, à lui et à ma famille."

Reutemann avait déjà connu des problèmes de santé majeurs, un cancer du foie lui ayant été diagonistiqué en 2017. Il avait été opéré à New York la même année pour enlever la tumeur, et n'apparaissait plus que rarement en public, malgré son implication en politique lors des 30 dernières années. Membre du Parti judicialiste, un mouvement centriste, il a notamment été élu sénateur en 2003, en 2009 et en 2015, après avoir été gouverneur de la province de Santa Fe de 1991 à 1995 et de 1999 à 2003.

Auparavant, Reutemann a pris 146 départs en Formule 1 de 1972 à 1982 au sein d'écuries légendaires : Brabham, Ferrari, Lotus et Williams, remportant des victoires avec trois d'entre elles. Recordman du nombre de podiums en Formule 1 de 1981 à 1984 avec 45 réalisations, il s'est classé dans le top 3 du Championnat du monde à quatre reprises mais n'a jamais remporté le titre, qui lui a échappé pour un petit point face à Nelson Piquet en 1981.

Avec Federico Faturos