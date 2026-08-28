Carlos Sainz, comment allez-vous ?

Je vais bien parce que je pilote bien. Sur le plan personnel, je sais que je fais tout ce que je peux pour aider l'équipe, et je pense aussi que le niveau de performance que je démontre est très bon.

Lorsque vous avez annoncé votre arrivée chez Williams il y a deux ans, vous aviez clairement indiqué que vous croyiez au projet, mais aussi que vous étudieriez toute approche d'un top team si elle se présentait. Où en êtes-vous aujourd'hui ?

Ma première année chez Williams a été une bonne surprise. Je pense que nous avons fait un énorme pas en avant la saison dernière. Je ne m'attendais pas à monter sur le podium avec cette équipe aussi tôt, dès 2025, et nous avons réalisé une très bonne saison.

Évidemment, ces progrès ont fait naître des attentes plus élevées pour 2026. Je pensais que nous serions beaucoup plus proches de là où nous voulions être. Au lieu de cela, ces attentes plus élevées, combinées aux problèmes que nous avons rencontrés avec la voiture, ont engendré une certaine déception.

Je ne révèle aucun secret en disant que James [Vowles], moi-même et toute l'équipe sommes conscients que nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. La seule chose que nous devons faire maintenant, c'est comprendre pourquoi, tirer les leçons de nos erreurs et trouver la bonne direction à prendre pour l'année prochaine.

La voiture est arrivée très tardivement pour les essais hivernaux. Était-ce le premier signal d'alerte ?

Tout n'est pas apparu immédiatement car, au début de la saison, je pensais que les problèmes étaient principalement liés aux retards que nous avions accumulés pour terminer le projet, et au poids de la voiture.

Je me suis dit : nous allons commencer plus lentement, mais nous allons rattraper notre retard grâce au développement, comme nous l'avions fait en 2025. La situation a changé lorsque nous avons apporté nos évolutions en piste et constaté que nos concurrents progressaient davantage que nous.

C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'étions pas sur la bonne voie et que nous n'avions probablement pas interprété le nouveau règlement technique aussi bien que nous aurions dû.

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Peter Fox / Getty Images

Est-ce à ce moment-là que vous avez compris que 2026 allait être une saison difficile ?

Lorsque l'on voit que les progrès que nous faisons sont beaucoup plus petits que ceux réalisés par Racing Bulls, McLaren et un bon nombre d'autres équipes, ce n'est pas bon signe, car nous partions d'une base moins compétitive. Sur le papier, nous aurions donc dû faire des progrès plus importants.

C'est à ce moment-là que j'ai compris, avec l'équipe, que nous n'étions clairement pas sur la bonne voie et que nous devions tout réévaluer.

Les problèmes n'étaient pas seulement liés au retard initial ou au poids de la voiture, mais aussi à une conception qui ne fournissait pas suffisamment de performance aérodynamique. Notre niveau de performance actuel est le résultat de trois problèmes différents : ne pas avoir préparé la voiture à temps, ne pas avoir réussi à atteindre le poids minimum et ne pas avoir obtenu un package aérodynamique suffisamment compétitif.

Je n'ai jamais aimé quitter une équipe lorsqu'elle traverse une période difficile.

Vous venez également de prolonger votre contrat avec Williams pour la saison prochaine. Dans son communiqué, l'équipe a parlé d'un accord pluriannuel. Cela signifie-t-il que vous ne pouvez plus envisager d'éventuelles offres venant d'un top team ?

Le processus habituel veut qu'avant de signer un contrat, on évalue toujours la situation dans son ensemble. Mais lorsque nous avons tout mis sur la table, un autre aspect très important pour moi est apparu : je n'ai jamais aimé quitter une équipe lorsqu'elle traverse une période difficile.

Ce n'est pas dans mon caractère d'aller ailleurs si la situation s'est détériorée depuis que j'ai rejoint l'équipe. Lorsque je me suis engagé dans le projet Williams, je savais qu'il pourrait y avoir des moments difficiles et, même si celui que nous traversons actuellement est particulièrement compliqué, je suis prêt à l'accepter.

Personne dans l'équipe n'est satisfait de la situation actuelle et nous faisons tous notre maximum pour la changer aussi rapidement que possible. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans ma nature d'abandonner le navire quand les choses deviennent difficiles.

La possibilité de rejoindre Audi, dont on a beaucoup parlé, a-t-elle déjà été réelle ?

Non, ce n'étaient que les rumeurs habituelles du paddock. Je peux confirmer que cette année, je n'ai jamais sérieusement envisagé d'aller ailleurs.

Carlos Sainz balaie les rumeurs autour d'Audi. Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Il y a eu beaucoup de discussions cette année sur la capacité des pilotes à s'adapter à une voiture. Plusieurs dans le paddock estiment que le nouveau règlement favorise certains styles de pilotage et en pénalise d'autres, tandis que certains considèrent qu'un pilote de Formule 1 doit être capable de s'adapter à tout. Quel est votre avis ?

Commençons par une chose : il a été impressionnant de voir à quel point le rapport de force entre coéquipiers a changé. Pas seulement entre Antonelli et Russell, mais aussi entre Hamilton et Leclerc, et avec Verstappen qui n'est plus aussi dominateur face à Hadjar.

Je pense que c'est une leçon pour tout le monde. Nous avons confirmé que lorsque le concept fondamental d'une voiture change, le rapport de force peut lui aussi changer.

C'est quelque chose que j'ai toujours pensé : une voiture peut extrêmement bien vous convenir ou être très éloignée de ce que vous souhaiteriez idéalement, mais tôt ou tard, vous devez vous adapter. Cela peut prendre du temps, mais vous devez finir par trouver une solution.

J'ai toujours pensé que beaucoup de résultats en Formule 1 étaient également favorisés par le fait d'être au bon endroit au bon moment. Depuis de nombreuses années, je pense qu'il existe des voitures qui correspondent tout simplement à votre style de pilotage dès les premiers tours.

Vous l'avez vous-même vécu ?

C'est arrivé lorsque le règlement à effet de sol est entré en vigueur. À partir de 2022, pendant quatre ans, je n'ai jamais été capable de piloter naturellement, comme je le faisais auparavant.

Je me suis adapté et j'ai tout de même réussi à obtenir de bons résultats, mais je reste convaincu que le Carlos qui pilotait les voitures à effet de sol n'était pas le même que celui qui pilotait les voitures de 2021, 2020 ou 2019.

Je ne dis pas que j'étais lent avec les voitures à effet de sol. Je pense avoir réalisé de très bonnes courses durant cette période, avec Ferrari comme avec Williams, mais j'ai toujours dû m'adapter à quelque chose qui ne me venait pas naturellement. J'ai dû travailler davantage là-dessus, et je pense que c'était également le cas pour les autres pilotes.

La saison 2026 est difficile pour Williams. Photo de: Eric Le Galliot

Avez-vous aussi connu la situation inverse ?

Oui, avec McLaren. Lors des derniers essais de la saison à Abu Dhabi [en décembre 2018], je suis monté pour la première fois dans leur voiture et j'ai immédiatement senti qu'elle se comportait exactement comme je l'aimais.

Je pense que durant mes deux années chez McLaren, vous avez vu la meilleure version de moi-même, même si j'aimais aussi beaucoup la Toro Rosso. J'aimais un peu moins la Renault, tandis que j'ai immédiatement apprécié la Ferrari de 2021 et je pense avoir toujours été très performant avec cette voiture.

Puis le règlement à effet de sol est arrivé et les choses sont devenues plus difficiles, mais cette année, j'ai recommencé à prendre davantage de plaisir au volant.

Au final, je ne pense pas qu'une équipe puisse concevoir une voiture spécifiquement autour de votre style de pilotage. Parfois, vous bénéficiez simplement d'une combinaison favorable et, lorsque cela arrive, vous avez le sentiment d'être imbattable. Vous avez l'impression que cette voiture est faite pour vous.

Je veux retrouver le chemin de la victoire le plus rapidement possible.

Vous êtes-vous fixé une échéance pour réussir avec Williams ?

Non. Pour moi, le plus important, c'est l'année prochaine. L'objectif est de combler notre retard et de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je veux retrouver le chemin de la victoire le plus rapidement possible. Cette année, nous avons pris du retard par rapport à nos attentes. C'est un contretemps sur le chemin que nous devons parcourir pour arriver là où nous voulons être.

Mais il y a aussi beaucoup de projets en cours en coulisses chez Williams, que les médias, les fans et le public ne voient pas, et ils avancent. Cela m'a convaincu que nous pouvions bientôt repartir dans la bonne direction.

Les changements qui sont en cours, ces nouveaux projets et les nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, me donnent des raisons de rester optimiste. Je veux rester ici et qu'on atteigne ensemble les objectifs que nous nous étions fixés il y a deux ans. J'ai confiance en James et dans la direction de l'équipe. Nous partageons la même motivation pour retrouver le sommet le plus rapidement possible.

Vous aviez déjà connu un parcours similaire chez McLaren. Vous étiez convaincu que l'équipe allait progresser, ce qui est finalement arrivé, mais Ferrari vous a ensuite appelé...

McLaren a effectivement progressé. Après la victoire de Ricciardo à Monza [en 2021], l'équipe a traversé une période difficile. Je me souviens de la saison suivante, lors des essais à Bahreïn, ils avaient un problème étrange de surchauffe des freins avant et, à l'époque, je ne comprenais pas comment McLaren pouvait se retrouver dans cette situation.

Mais ils ont ensuite retrouvé leur voie, et cela confirme que la trajectoire de développement d'une équipe n'est pas toujours linéaire. Il y a toujours de grandes avancées, mais ce qui compte, c'est la tendance générale.

J'étais certain que McLaren gagnerait à nouveau. Je suis un grand fan d'Andrea Stella et de sa manière de diriger une équipe, ainsi que de Zak Brown. Je croyais sincèrement qu'ils pouvaient revenir au sommet, ce qui est finalement arrivé. Mais Ferrari m'a ensuite appelé.

Carlos Sainz se voit encore longtemps en F1. Photo de: Clive Mason / Getty Images

Vous êtes en Formule 1 depuis 12 ans, mais quand on regarde Lewis Hamilton ou Fernando Alonso, vous n'avez peut-être même pas atteint la moitié de votre carrière. Comment voyez-vous votre avenir ?

Quand je vois ce que Fernando et Lewis sont encore capables de faire, mais aussi Nico [Hülkenberg], qui a quelques années de plus que moi, cela me confirme qu'on peut maintenir un très haut niveau de pilotage pendant longtemps.

J'ai la chance d'être dans un sport qui permet de rester à ce niveau pendant de nombreuses années. J'ai aussi un exemple dans ma propre famille... Mon père Carlos n'est pas en Formule 1, mais à 63 ans, il est toujours compétitif et, il y a deux ans, il a remporté le Dakar. Si vous prenez soin de votre condition physique et que vous conservez une forte motivation, vous pouvez prolonger votre carrière pendant longtemps.

Il faut être dans un bon état d'esprit, car il faut également prendre en compte tous les déplacements, ainsi que les obligations marketing et médiatiques. Si l'on met ces aspects de côté, je pense que l'on peut continuer jusqu'à 45 ans.

Mais avez-vous toujours la motivation et l'envie de vous battre ?

Actuellement, oui. Je pense que je resterai en Formule 1 aussi longtemps que possible. Je ne comprends pas les gens qui disent "non". C'est étrange, car ma théorie est qu'à 40 ans, vous n'en êtes même pas à la moitié de votre vie, et je me demande ce que je vais faire pendant la seconde moitié.

J'aime jouer au golf, faire du vélo, jouer au padel et me lancer des défis dans le monde des affaires, mais même si je réunis toutes ces activités, elles ne me procurent toujours pas le même plaisir que celui que j'éprouve en étant là où je suis aujourd'hui.

Je suis conscient de la chance que j'ai d'être en F1. C'est vrai que 24 Grands Prix, c'est beaucoup, et qu'il y a de nombreux engagements autour, mais lorsque je me couche le soir, je me rappelle que je n'échangerais tout cela contre rien au monde.

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