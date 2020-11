Sainz : "Très peu de pilotes" battraient Hamilton chez Mercedes

Lewis Hamilton vient de remporter son septième titre mondial en Formule 1, le sixième en sept saisons depuis le début de l'ère hybride, relançant le débat sur son mérite véritable. Le Britannique domine-t-il la F1 parce qu'il dispose de la meilleure voiture, la Mercedes, ou bien son talent joue-t-il un rôle majeur là-dedans ?

Le rapport de force entre Hamilton et ses coéquipiers ne laisse pas de doute sur les aptitudes de l'intéressé, qui a remporté 31 victoires face aux 20 de Nico Rosberg de 2014 à 2016, avant d'infliger un 41-9 à Valtteri Bottas depuis 2017. Pour Carlos Sainz, qui court en Formule 1 depuis 2015, cela ne fait pas de doute : "90% [des pilotes de F1] ne battraient pas Hamilton chez Mercedes".

"En tant que coéquipier avec cette voiture, très peu de pilotes seraient capables de battre Hamilton lors d'une saison de 20 courses. Mais si l'on enlève Hamilton de la grille, n'importe lequel des pilotes de F1 actuels gagnerait avec la Mercedes", tempère néanmoins l'Espagnol. "Cela décrit très bien ce qui se passe dans la F1 actuelle, mais aussi le fait que Hamilton, même s'il a la meilleure voiture, est l'un des meilleurs ou le meilleur depuis longtemps."

"J'observe de près la manière dont Hamilton évolue sous la pression, la manière dont en Q3 il parvient toujours à faire trois bons secteurs et à s'octroyer la pole, même si c'est avec une faible avance sur Bottas. En Autriche, sous la pluie, il est allé une seconde et demie plus vite que son coéquipier, il fait des choses qu'on ne voit pas tout le monde faire."

Sainz, qui a été associé à Max Verstappen, Daniil Kvyat, Nico Hülkenberg et Lando Norris au fil de sa carrière, rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari pour une nouvelle confrontation intéressante en 2021, à défaut de pouvoir se mesurer au septuple Champion du monde.

"Sans piloter la même voiture, il est impossible pour un pilote de connaître le niveau réel d'un autre. Hamilton me semble être l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire, et je le sais sans avoir été son coéquipier. Je suis très curieux de savoir ce que ce serait d'avoir [Ayrton] Senna comme coéquipier, ou [Michael] Schumacher, d'apprendre d'eux, de savoir ce qu'ils font pour être si bons", conclut le pilote McLaren.

Propos recueillis par Jose Carlos de Celis

