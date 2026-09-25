Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Qualifié en Q3 et initialement neuvième sur la grille, Carlos Sainz va devoir reculer de cinq places avoir été jugé coupable d'une infraction sous drapeau jaune par les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1.

L'incident a eu lieu en qualifications, dans les dernières minutes de la séance, alors qu'un drapeau jaune avant été brandi entre les virages 2 et 3. En substance, les commissaires ont jugé que le pilote Williams, tout en ayant parfaitement conscience qu'un drapeau jaune était déployé dans la zone, avait volontairement fait le choix de ne pas ralentir immédiatement et lui ont donc appliqué la sanction standard.

Voici leur justification complète : "Des drapeaux jaunes simples ont été déployés dans les secteurs de commissaires 4 et 5, notamment après le virage 2 et à l'approche du virage 3. Les signaux jaunes étaient clairement visibles et SAI avait également reçu un avertissement radio de la part de l'équipe : 'Drapeau jaune devant, lève le pied.' SAI a confirmé lors de l'audience qu'il avait conscience de la situation de drapeau jaune."

"SAI a expliqué qu'il avait l'intention de montrer qu'il réduisait sa vitesse sur l'ensemble de la zone neutralisée. Il a déclaré qu'il ne jugeait pas nécessaire de réduire sa vitesse dans la ligne droite et qu'il comptait plutôt montrer sa réaction à l'approche et à la sortie du virage 3. Il considérait qu'il s'agissait d'un 'ralentissement global' couvrant les secteurs jaunes consécutifs. Il a en outre expliqué que la voiture à l'origine du drapeau jaune ne se trouvait plus dans la zone de dégagement et qu'il s'attendait à ce que les drapeaux jaunes soient retirés."

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Peter Fox / Getty Images

"Les commissaires n'ont pas accepté cette interprétation. Lorsque des secteurs consécutifs sont soumis à des conditions de drapeaux jaunes, un pilote doit faire preuve d'une réaction significative visant à réduire sa vitesse dans chaque secteur 'jaune' pris individuellement. Une réduction de vitesse dans un secteur suivant ne peut satisfaire rétrospectivement à l'exigence applicable au secteur 'jaune' précédent. Cette obligation ne dépend pas non plus de l'évaluation par le pilote lui-même de la présence ou non du danger initial dans une partie particulière du secteur 'jaune'."

"La télémétrie a clairement montré que la réaction de SAI au drapeau jaune ne s'est produite que dans le secteur 5. Il n'y a pas eu de réduction significative de la vitesse dans le secteur 4 qui puisse raisonnablement être attribuée à une réaction au drapeau jaune. En effet, SAI a enregistré son meilleur temps de la séance dans le secteur 4."

"Les commissaires n'ont donc pas retenu que le ralentissement qui a suivi dans le secteur 5 constituait une réponse 'globale' suffisante couvrant les deux secteurs. Cette situation se distingue des cas où la télémétrie démontre une réaction significative au drapeau jaune, même si la réduction globale du temps sur le secteur est relativement faible."

"Dans le cas présent, SAI avait connaissance du drapeau jaune, avait reçu un avertissement explicite de la part de son équipe, les indications du drapeau jaune étaient clairement visibles et la télémétrie a établi qu'il n'avait pas eu la réaction requise dans le secteur 4."

"Les commissaires concluent donc que SAI n'a pas suffisamment réduit sa vitesse sous simple drapeau jaune dans le secteur 4. La sanction standard prévue par les directives en matière de sanctions pour cette infraction commise lors des qualifications est un recul de 5 places sur la grille de départ."

Initialement qualifié neuvième, Sainz devra donc partir 14e, permettant du même coup à Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon et Esteban Ocon de gagner chacun une position. Le pilote Williams écope aussi de deux points de pénalité sur sa licence, portant son total sur les 12 derniers mois à quatre.

Pérez sanctionné également

Sergio Pérez (Cadillac) Photo de: Alex Pantling - Formula 1

Pour une autre infraction, cette fois un ralentissement trop prononcé sur la trajectoire de course qui a gêné Oscar Piastri, Sergio Pérez a pour sa part écopé de trois places de recul sur la grille, le faisant passer de la 19e à la 22e place sur la grille.

Voici leur décision complète : "PER était dans un tour de préparation entre les virages 19 et 20 tandis que PIA approchait sur un tour lancé. PER avait reçu deux avertissements par radio l'informant de l'approche de PIA. À cet endroit précis, PIA roulait à environ 300 km/h, tandis que PER roulait à environ 248 km/h."

"Les consignes spécifiques du directeur de course en matière de gestion du trafic exigeaient qu'un pilote effectuant un tour de préparation dans cette section du circuit reste sur la droite. PER était en train de faire chauffer ses pneus et, au lieu de maintenir une trajectoire prévisible sur la droite, sa tentative de mise en température l'a placé sur la trajectoire de PIA qui approchait. PIA a donc dû lever le pied."

"PER a expliqué que, dans ces circonstances, il estimait ne pas avoir d'autre option raisonnable. PIA a confirmé qu'il avait dû lever le pied à cause de PER, bien qu'il n'ait pas considéré avoir perdu un temps au tour significatif en conséquence."

"Les commissaires ont examiné si l'incident présentait un danger, mais, après avoir examiné les éléments de preuve et entendu les deux pilotes, ils ont déterminé que ce n'était pas le cas. Cependant, PER avait reçu deux avertissements concernant l'approche de PIA et n'avait pas géré son tour de préparation conformément aux instructions spécifiques de gestion du trafic. Le fait que PIA ait dû lever le pied suffisait à établir qu'il avait été gêné inutilement."

"Les commissaires concluent donc que PER a gêné PIA inutilement et appliquent la sanction standard pour gêne pendant les qualifications."

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