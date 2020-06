Sainz : "Pas plus de 10 tours pour être à 100%"

Lorsque le départ du Grand Prix d'Autriche sera donné le 5 juillet prochain, les pilotes de Formule 1 participeront à leur première course en l'espace de sept mois. Dans ce laps de temps, ces athlètes n'ont pu effectuer que trois journées d'essais hivernaux chacun en février ; par la suite, ils se sont efforcés d'entretenir – voire améliorer – leur condition physique dans un contexte à la fois compliqué par la crise du coronavirus et facilité par davantage de stabilité pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion plusieurs fois par semaine.

Lire aussi : La F1 dévoile le nouveau calendrier européen pour 2020

Les pilotes sont partagés quant à l'impact d'une telle période d'inactivité : certains comme Daniel Ricciardo s'attendent à ce que le premier Grand Prix soit chaotique, quand d'autres, à l'image de Kevin Magnussen, sont convaincus qu'ils ne seront pas rouillés lors de la reprise. Dans un Instagram Live avec Will Buxton pour le compte de la F1, Carlos Sainz semble abonder dans le sens du Danois.

"Je pense que cela va prendre quelques tours pour se sentir précisément à 100%, mais pas beaucoup", estime Sainz. "Pour trouver la véritable limite d'une Formule 1 ? Peut-être qu'en EL1, on va prendre la piste avec un train de pneus durs, on va enchaîner tours d'attaque et tours de refroidissement, puis tout d'un coup on va mettre un nouveau train de pneus, aller plus vite et se dire qu'on commence à ressentir les forces g et les points de freinage. Je serai alors réhabitué au pilotage d'une Formule 1. Je dirais qu'il ne me faudra pas plus de dix tours pour être de retour à 100%."

Sainz est tout particulièrement impatient de renouer le contact avec son équipe, lui qui a passé le confinement à Madrid quand son écurie est basée à Woking (Angleterre). "Tout d'abord, je veux pouvoir retrouver mes ingénieurs, mes mécaniciens, discuter avec eux et prendre de leurs nouvelles", indique l'Espagnol. "Je veux revenir dans le vrai simulateur McLaren et commencer à tester des choses pour préparer la première course. Cela va raviver mon excitation et mon adrénaline. Cela signifiera que nous sommes proches de la première course de l'année. Puis il y aura l'excitation des qualifications, l'excitation de la course. Tout va se faire pas à pas, et j'attends cette montée en puissance avec beaucoup d'impatience."

Rappelons que cette deuxième saison de Sainz chez McLaren sera également la dernière, puisqu'il rejoindra la Scuderia Ferrari aux côtés de Charles Leclerc en 2021.

Voir aussi :