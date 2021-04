Un casque très coloré pour Giovinazzi à domicile

Pour le premier de ses deux Grands Prix de la saison à domicile, Antonio Giovinazzi a fait le choix d'un casque spécial. Ce week-end à Imola, à l'occasion du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le pilote italien portera des couleurs rappelant son pays natal, comme il le fait habituellement, mais auxquelles se sont ajoutés des tons pour le moins variés.

Le pilote Alfa Romeo a présenté ce nouveau heaume en se fendant de la phrase suivante : "En Italie, quand les mots ne suffisent pas, on laisse les couleurs parler". On retrouve également sur ce casque les mentions "Made in Italy" et le nom de la région Émilie-Romagne. Deux termes qui forment justement l'appellation officielle de l'épreuve ce week-end : Grand Prix du Made in Italy et d'Émilie-Romagne... que l'on réduira ici plus sobrement à Grand Prix d'Émilie-Romagne !