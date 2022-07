Il y a 100 ans : l'hécatombe du GP de France à Strasbourg

Charger le lecteur audio

Du 9 au 19 juillet 1922, alors que la Grande Guerre est terminée depuis à peine quatre ans, se tient la Grande semaine sportive de Strasbourg. C'est dans ce cadre que le Grand Prix de l'Automobile Club de France se déroule en Alsace. On ne parle pas encore de Formule 1 puisqu'il faudra attendre pour cela la moitié du 20e siècle, mais cette course fait partie de celles qui auront été les prémices de la future discipline reine.

Né au Mans en 1906, le Grand Prix de France a alors été disputé à sept reprises auparavant, dont trois fois dans la Sarthe, mais aussi à Dieppe, Amiens et Lyon. Après un premier échec en 1921, Strasbourg obtient son organisation en proposant un tracé de 13,38 km au sud-ouest de la ville et reliant les communes de Duttlenheim, Entzheim et Innenheim. C'est un circuit empruntant des routes habituellement ouvertes à la circulation, de forme triangulaire et constitué de trois longues lignes droites, de deux virages à angle droit et d'un troisième très serré.

On compte 18 voitures inscrites au départ, respectant une réglementation précise, impliquant notamment un poids minimum de 650 kg et une cylindrée maximale de deux litres. Il faut également deux places impérativement car à l'époque, chaque concurrent embarque avec lui un mécanicien pour procéder aux éventuelles réparations de fortune. On retrouve des Fiat 804, des Bugatti Type 30 ainsi que des Ballot 2LS, Aston Martin GP, Sunbeam et Rolland-Pilain A22. Les Fiat sont motorisées par un bloc six cylindres en ligne d’une cylindrée de deux litres, développant 100 chevaux à 4500 tours/minute. Les Bugatti disposent quant à elles d’un moteur huit cylindres en ligne de deux litres, lui aussi capable de produire 100 chevaux à 5000 tours/minute, pour une épreuve courue tout près du fief de la marque, située à Molsheim.

À l'époque, l’aérodynamique n'est clairement pas une priorité mais elle commence à faire l'objet de quelques recherches. Quelques voitures possèdent ainsi une carrosserie en forme de goutte d’eau, visant à réduire la traînée, notamment les Bugatti. Les Ballot 2LS (des voitures produites par les Français Édouard et Maurice Ballot) arrivent même à Strasbourg avec une nouvelle robe : une carrosserie enveloppante qui enferme la roue de secours (accessoire obligatoire à l'époque) à l’intérieur du nez bulbeux de la voiture.

La Ballot 2LS de Giulio Foresti, avec sa forme très particulière.

La distance de la course est fixée à 60 tours, soit un peu plus de 800 km. Les essais qualificatifs n'existent pas encore et, comme le veut l'habitude prise en cette période pour de très nombreuses épreuves, c'est un tirage au sort qui détermine les positions de départ. Felice Nazarro, au volant d'une Fiat 804, est l'heureux élu pour s'élancer en tête sur la grille de départ. Quand le drapeau tricolore s'abaisse, le samedi 15 juillet 1922 vers 8 heures du matin, c'est un petit événement : si le départ groupé a déjà été utilisé sur quelques courses et qu'il est déjà monnaie courante à Indianapolis, c'est la première fois qu'on y assiste dans le cadre d'une épreuve majeure en Europe.

Dès le second tour, les trois Fiat sont déjà solidement installées aux trois premières place. Les conditions sont difficiles : le circuit est long et rapide, les routes sont poussiéreuses et le revêtement très inégal. Les passages répétés sur les bosses et dans les trous éprouvent les mécaniques plus que de raison et plusieurs concurrents abandonnent à cause de casses mécaniques.

La Bugatti Type 30 d'Ernest Friderich, en forme de goutte d'eau.

Le tour le plus rapide est bouclé à la moyenne de 141,10 km/h par Pietro Bordino : il faut donc près de six minutes pour boucler la totalité du circuit alsacien et la course dépasse les six heures. Alors qu'il reste moins de dix tours à parcourir, l'une des trois Fiat perd une roue en pleine ligne droite. À bord, Biagio Nazarro et son mécanicien n'ont pas la moindre chance : la voiture sort de la route et heurte un arbre de plein fouet. Ils sont tués sur le coup. La course est endeuillée par la mort brutale du neveu du futur vainqueur...

À six tours du but, Pietro Bordino est en tête mais sa Fiat a trop souffert des à-coups répétés sur des routes en très mauvais état. Il est doublé par l'autre Fiat encore en course, celle de Felice Nazarro. Quelques instants plus tard, l’essieu arrière de la voiture de Bordino casse net. Il a davantage de chance que le malheureux Biagio Nazarro et s'en sort indemne.

Biagio Nazzaro ne survivra pas à l'unique et tragique Grand Prix de Strasbourg.

Après 6h17 d'une course particulièrement éprouvante, Felice Nazarro s'impose à la vitesse moyenne de 125 km/h. Ce n'est qu'après l'arrivée qu'il apprend que la course a été endeuillée par le décès de son neveu, à 30 ans seulement. Il ne célèbre pas son triomphe, d'autant que ses mécaniciens lui apprennent que des fissures inquiétantes sont apparues à l'arrière de sa Fiat et que lui aussi a probablement évité le drame de justesse...

Derrière le vainqueur, seules les Bugatti de Pierre de Vizcaya et de Pierre Marco sont classées dans le même tour. Officiellement, on décompte 13 abandons sur les 18 concurrents engagés. Une hécatombe, et l'ultime grand succès de Felice Nazarro, qui n'arrêtera pourtant la compétition automobile qu'en 1929. Quant au circuit de Strasbourg, il ne sera réutilisé qu'à deux reprises, en 1926, pour le Grand Prix Automobile d’Alsace puis le Grand Prix de l’Union Motocycliste de France. On trouve aujourd'hui, non loin des lieux de l'accident, un monument rendant hommage à Biagio Nazarro avec une inscription en italien.

L'habitacle de la Fiat 804 Photo de: Motorsport Images Biagio Nazzaro, Fiat 804 Photo de: Motorsport Images

Avec René Fagnan