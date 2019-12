C'était un 12 décembre : Brabham épuisé... mais titré !

Décédé en 2014, Jack Brabham figure aujourd'hui en bonne place au panthéon de la Formule 1, parmi les dix pilotes ayant décroché au moins trois titres de Champion du monde. Sa première couronne remonte au 12 décembre 1959, il y a 60 ans jour pour jour.

Débutant en F1 en 1955, le pilote australien avait d'abord connu les galères, avant d'inscrire ses premiers points en 1958 seulement. Peu de monde aurait osé en faire un favori pour le titre à l'aube de sa cinquième campagne, et pourtant... Avec une Cooper T51 au moteur Climax installé pour la première fois en position centrale arrière, la révolution allait payer.

En tête du championnat avant le neuvième et dernier Grand Prix de la saison, disputé à Sebring, aux États-Unis, Brabham était en position de force. Mais la course américaine avait tourné à la catastrophe pour lui, victime d'une panne d'essence à quelques encablures de l'arrivée alors qu'il avait mené l'épreuve pendant 36 tours et jusqu'à l'avant-dernière boucle.

Pour s'assurer son premier sacre, le natif de Hurstville avait dû pousser sa monoplace tant bien que mal jusqu'à la ligne d'arrivée, avant de s'écrouler d'épuisement. La quatrième place lui avait permis de sceller son titre mondial, au terme du premier Grand Prix des États-Unis de l'Histoire, remporté par Bruce McLaren (Cooper) devant Maurice Trintignant (Cooper) et Tony Brooks (Ferrari).

Jack Brabham a remporté son deuxième titre mondial en 1960, toujours avec Cooper, avant de devenir en 1966 le premier – et seul à ce jour – pilote à décrocher la couronne mondiale avec sa propre équipe.

Retrouvez ci-dessous quelques images d'archives du Grand Prix des États-Unis 1959.

Cliquez sur chaque photo pour passer à la suivante.