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Championnat - Le coup de grâce pour Russell ?

Contraint à un abandon cruel en fin de Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, George Russell voit de nouveau Kimi Antonelli s'échapper irrémédiablement en tête du championnat.

Basile Davoine
Publié:
George Russell, Mercedes

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli n'a pas remporté le Grand Prix de Bahreïn, mais sa deuxième place vaut peut-être plus qu'une victoire à Sepang. Avec 18 points supplémentaires au compteur, le leader du championnat prend de nouveau le large en profitant d'un nouveau malheur ayant touché son coéquipier George Russell, victime d'une défaillance moteur. Avant de prendre la direction de Singapour, l'écart entre les deux hommes grimpe à 84 points ! 

Victorieux pour la première fois cette saison, Max Verstappen pointe ce soir à la sixième place du championnat à égalité avec Lando Norris et à trois longueurs de Charles Leclerc désormais. Isack Hadjar reste le premier représentant français, huitième avec 96 unités.  

Surprenant et opportuniste huitième, Fernando Alonso signe son meilleur résultat de la saison et inscrit quatre points qui mettront un peu de baume au cœur chez Aston Martin et Honda, mais l'écurie de Silverstone est toujours distancée dans un championnat constructeurs qui reste dominé par Mercedes. 

Avec 35 points en un week-end, du jamais-vu en 2026 du côté de Milton Keynes, Red Bull devient une menace réelle pour McLaren et la troisième place. 

Dans le duel qui oppose Racing Bulls à Alpine pour la cinquième place, c'est de nouveau l'écurie de Faenza qui creuse l'écart grâce à la double arrivée dans les points de Liam Lawson et Arvid Lindblad. 

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 ItalyK. AntonelliMercedes 320 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 214 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3
4 MonacoC. LeclercFerrari 191 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 188 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 188 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6
8 FranceI. HadjarRed Bull 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 65 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - -
13 United KingdomO. BearmanHaas 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - -
16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 -
17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8
18 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 GermanyMercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18
2 ItalyFerrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27
3 United KingdomMcLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10
4 AustriaRed Bull 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35
5 ItalyRacing Bulls 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - -
7 United StatesHaas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 -
10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -

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