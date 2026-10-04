Championnat - Le coup de grâce pour Russell ?

Kimi Antonelli n'a pas remporté le Grand Prix de Bahreïn, mais sa deuxième place vaut peut-être plus qu'une victoire à Sepang. Avec 18 points supplémentaires au compteur, le leader du championnat prend de nouveau le large en profitant d'un nouveau malheur ayant touché son coéquipier George Russell, victime d'une défaillance moteur. Avant de prendre la direction de Singapour, l'écart entre les deux hommes grimpe à 84 points !

Victorieux pour la première fois cette saison, Max Verstappen pointe ce soir à la sixième place du championnat à égalité avec Lando Norris et à trois longueurs de Charles Leclerc désormais. Isack Hadjar reste le premier représentant français, huitième avec 96 unités.

Surprenant et opportuniste huitième, Fernando Alonso signe son meilleur résultat de la saison et inscrit quatre points qui mettront un peu de baume au cœur chez Aston Martin et Honda, mais l'écurie de Silverstone est toujours distancée dans un championnat constructeurs qui reste dominé par Mercedes.

Avec 35 points en un week-end, du jamais-vu en 2026 du côté de Milton Keynes, Red Bull devient une menace réelle pour McLaren et la troisième place.

Dans le duel qui oppose Racing Bulls à Alpine pour la cinquième place, c'est de nouveau l'écurie de Faenza qui creuse l'écart grâce à la double arrivée dans les points de Liam Lawson et Arvid Lindblad.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 2 Ferrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 3 McLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 4 Red Bull 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 5 Racing Bulls 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - 7 Haas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 8 Audi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - -