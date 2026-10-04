Championnat - Le coup de grâce pour Russell ?
Contraint à un abandon cruel en fin de Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, George Russell voit de nouveau Kimi Antonelli s'échapper irrémédiablement en tête du championnat.
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli n'a pas remporté le Grand Prix de Bahreïn, mais sa deuxième place vaut peut-être plus qu'une victoire à Sepang. Avec 18 points supplémentaires au compteur, le leader du championnat prend de nouveau le large en profitant d'un nouveau malheur ayant touché son coéquipier George Russell, victime d'une défaillance moteur. Avant de prendre la direction de Singapour, l'écart entre les deux hommes grimpe à 84 points !
Victorieux pour la première fois cette saison, Max Verstappen pointe ce soir à la sixième place du championnat à égalité avec Lando Norris et à trois longueurs de Charles Leclerc désormais. Isack Hadjar reste le premier représentant français, huitième avec 96 unités.
Surprenant et opportuniste huitième, Fernando Alonso signe son meilleur résultat de la saison et inscrit quatre points qui mettront un peu de baume au cœur chez Aston Martin et Honda, mais l'écurie de Silverstone est toujours distancée dans un championnat constructeurs qui reste dominé par Mercedes.
Avec 35 points en un week-end, du jamais-vu en 2026 du côté de Milton Keynes, Red Bull devient une menace réelle pour McLaren et la troisième place.
Dans le duel qui oppose Racing Bulls à Alpine pour la cinquième place, c'est de nouveau l'écurie de Faenza qui creuse l'écart grâce à la double arrivée dans les points de Liam Lawson et Arvid Lindblad.
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|320
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|2
|G. RussellMercedes
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|214
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|4
|C. LeclercFerrari
|191
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|5
|L. NorrisMcLaren
|188
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|6
|M. VerstappenRed Bull
|188
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|7
|O. PiastriMcLaren
|128
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|8
|I. HadjarRed Bull
|96
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|65
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas
|20
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|16
|E. OconHaas
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|18
|C. Sainz JrWilliams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|556
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|2
|Ferrari
|405
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|3
|McLaren
|316
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|4
|Red Bull
|298
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|5
|Racing Bulls
|90
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|7
|Haas
|27
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|9
|Williams
|12
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|10
|Aston Martin
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|11
|Cadillac
|-
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