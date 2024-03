Championnat - Premier carton plein pour Verstappen et Red Bull

Vainqueur incontestable du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen prend fatalement la tête du championnat pilotes à l'issue de cette manche d'ouverture, avec également en poche le point du meilleur tour en course.

Le triple Champion du monde est suivi par son coéquipier Sergio Pérez, le doublé de Red Bull permettant à l'écurie autrichienne de marquer déjà les esprits et de disposer du meilleur total possible à ce stade, à savoir 44 points. Ferrari est à 17 longueurs tandis que Haas, Alpine, Stake F1 et Williams ne sont pas parvenues à ouvrir leur compteur lors de ce premier rendez-vous de l'année.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs