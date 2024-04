Championnat - Qui peut arrêter Verstappen et Red Bull ?

Fort d'un doublé au Japon, Red Bull a de nouveau inscrit de gros points au Grand Prix de Chine, au cours duquel un sprint a été organisé le samedi. Dans cette épreuve à distance réduite, Max Verstappen a inscrit les huit points de la victoire et Sergio Pérez les six points de la troisième place. Le lendemain, le triple Champion du monde s'imposait facilement et son coéquipier signait une nouvelle troisième place.

Après ce week-end, l'avance de Verstappen au championnat a donc augmenté. Le Néerlandais a déjà franchi la barrière des 100 points, comptant désormais une avance de 25 unités sur son équipier. Charles Leclerc conserve sa troisième place, tandis que la deuxième place de Lando Norris en course le rapproche de Carlos Sainz, quatrième du classement général.

Chez les constructeurs, Red Bull demeure intouchable. Avec 195 unités, l'écurie compte 44 points d'avance sur Ferrari, solide dauphin. McLaren consolide sa troisième place et Mercedes, bien aidé par la deuxième place de Lewis Hamilton lors du sprint et de la petite performance d'Aston Martin à Shanghai, fait un petit écart en quatrième position. À noter que la onzième place en course d'Esteban Ocon permet à Alpine de quitter le fond du classement, l'équipe tricolore passant neuvième... mais toujours sans points au compteur.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs