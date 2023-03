Championnat - Verstappen et Red Bull, premiers leaders dominateurs

Charger le lecteur audio

En signant le doublé d'entrée, Red Bull prend la tête des deux classements, dans une course dominée de la tête et des épaules par les hommes de Milton Keynes. Fernando Alonso s'offre la troisième place et permet à Aston Martin, avec Lance Stroll, de pointer en seconde place chez les constructeurs juste devant Mercedes.

Ferrari subit de plein fouet l'abandon d'emblée de l'une de ses voitures, puisque Charles Leclerc n'a pas vu l'arrivée et seul Carlos Sainz a récolté des points.

Malgré sa dernière place sur la grille, Pierre Gasly sauve l'honneur d'Alpine après une course très difficile d'Esteban Ocon, pourtant parti depuis le top 10. Dans le même temps, McLaren a connu une journée cauchemar et repart bredouille de Sakhir, tout comme Haas et AlphaTauri.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs