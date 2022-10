Championnat - Verstappen titré, Alpine repasse McLaren

Charger le lecteur audio

Vainqueur du Grand Prix du Japon sous la pluie et crédité de l'intégralité des points, Max Verstappen ne peut désormais plus être rejoint en tête du championnat et est assuré d'un second titre mondial. Le pilote Red Bull compte à présent 113 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez, qui reprend pour sa part la place de dauphin à Charles Leclerc.

Côté français, Esteban Ocon conforte sa huitième position au championnat après avoir terminé quatrième de la course en résistant à Lewis Hamilton. Il reprend un peu d'air sur Fernando Alonso, lui aussi dans les points. Pierre Gasly est 13e du classement général, où Nicholas Latifi débloque finalement son compteur avec sa neuvième place du jour.

Au championnat constructeurs, Red Bull fait un pas supplémentaire vers le titre mondial grâce au doublé signé à Suzuka, qui porte l'avance de l'écurie autrichienne à 165 points sur Ferrari. Avec ses 18 points inscrits au Japon, Alpine reprend la quatrième place à McLaren. Plus loin, Aston Martin reprend encore du terrain à Alfa Romeo, tout en creusant l'écart sur Haas et AlphaTauri. Williams ferme toujours la marche malgré les deux points accrochés.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 619 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 - - - 2 Ferrari 454 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 - - - 3 Mercedes 387 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 - - - 4 Alpine 143 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 - - - 5 McLaren 130 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 - - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - 7 Aston Martin Racing 45 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 - - - 8 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - 9 AlphaTauri 34 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - - - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - -