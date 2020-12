Les 33 Champions du monde de l'Histoire de la Formule 1

La saison 2020 a été la théâtre de la 71e édition du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA et celle du 70e anniversaire de la première course de la discipline, en 1950. Si le tournant pris par le calendrier en raison de la pandémie de COVID-19 a empêché la discipline de pouvoir fêter dignement et en présence de public cet anniversaire, la campagne n'aura pas à rougir de la comparaison avec les saisons précédentes.

En effet, en dépit des nombreuses annulations de Grands Prix, la F1 a réussi à organiser 17 courses, soit plus que lors de 48 des saisons précédentes. Dans ce cadre, Lewis Hamilton a remporté 11 courses (sur 16 GP disputés, puisqu'il a déclaré forfait à Sakhir en raison du coronavirus) et a remporté, avec Mercedes, son septième titre, égalant le record absolu en la matière, détenu depuis 2004 par Michael Schumacher.

Après la validation définitive par la FIA du septième titre de Hamilton ce week-end et afin de saluer tous les Champions du monde de la Formule 1, nous vous proposons le diaporama suivant :

Giuseppe Farina (1950) 1 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Alfa Romeo. Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 et 1957) 2 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari. Alberto Ascari (1952 et 1953) 3 / 33 Photo de: LAT Images Ici à droite, titré avec Ferrari. Mike Hawthorn (1958) 4 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Jack Brabham (1959, 1960 et 1966) 5 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Cooper et Brabham. Phil Hill (1961) 6 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Ferrari. Graham Hill (1962 et 1968) 7 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec BRM et Lotus. Jim Clark (1963 et 1965) 8 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Ici au centre, titré avec Lotus. John Surtees (1964) 9 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Denny Hulme (1967) 10 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Brabham. Jackie Stewart (1969, 1971 et 1973) 11 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Matra et Tyrrell. Jochen Rindt (1970) 12 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Lotus. Emerson Fittipaldi (1972 et 1974) 13 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Lotus et McLaren. Niki Lauda (1975, 1977 et 1984) 14 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Ferrari et McLaren. James Hunt (1976) 15 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec McLaren. Mario Andretti (1978) 16 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Lotus. Jody Scheckter (1979) 17 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Alan Jones (1980) 18 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Williams. Nelson Piquet (1981, 1983 et 1987) 19 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Brabham et Williams. Keke Rosberg (1982) 20 / 33 Photo de: Williams F1 Titré avec Williams. Alain Prost (1985, 1986, 1989 et 1993) 21 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec McLaren et Williams. Ayrton Senna (1988, 1990 et 1991) 22 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec McLaren. Nigel Mansell (1992) 23 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Williams. Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) 24 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Benetton et Ferrari. Damon Hill (1996) 25 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Williams. Jacques Villeneuve (1997) 26 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Williams. Mika Häkkinen (1998 et 1999) 27 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec McLaren. Fernando Alonso (2005 et 2006) 28 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Renault. Kimi Räikkönen (2007) 29 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Ferrari. Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020) 30 / 33 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Titré avec McLaren et Mercedes. Jenson Button (2009) 31 / 33 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Titré avec Brawn GP. Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 et 2013) 32 / 33 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Titré avec Red Bull. Nico Rosberg (2016) 33 / 33 Photo de: Daimler AG Titré avec Mercedes.

Quelques statistiques sur les Champions du monde :

>>> Sur les 767 pilotes qui ont pris le départ d'au moins un Grand Prix depuis 1950, seuls 33 ont été sacrés Champions (soit 4,3%).

>>> 16 pilotes (2,1% du total) concentrent à eux seuls 54 titres : Michael Schumacher, Lewis Hamilton (7), Juan-Manuel Fangio (5), Alain Prost, Sebastian Vettel (4), Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna (3), Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen et Fernando Alonso (2).

>>> Le record du nombre de pilotes Champions du monde sur une même grille de départ est de six. Et il remonte à la saison 2012, où Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button et Sebastian Vettel ont pris part aux 20 courses au programme.

>>> Au contraire, 46 Grands Prix se sont déroulés sans aucun champion au départ ; il y a notamment tous ceux de la saison 1950, bien entendu. Le dernier en date est le GP de France 1996 (M. Schumacher était engagé mais avait eu un problème moteur dans le tour de formation). A priori, la saison 2021 devrait voir quatre Champions du monde sur la grille (Hamilton, Vettel, Alonso et Räikkönen).

>>> Le pilote qui a été titré avec le plus d'écuries et de motoristes différents est Fangio (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari). Seuls dix pilotes ont été sacrés avec deux écuries ou plus. Ce nombre tombe à sept concernant les pilotes champions avec deux motoristes ou plus. Au contraire, Hamilton est le pilote qui a récolté le plus de couronnes avec la même écurie (6 avec Mercedes) et le même motoriste (7 avec Mercedes).

>>> Michael Schumacher est le pilote qui a remporté le plus de titres consécutivement, avec cinq entre 2000 et 2004.

>>> En moyenne, un pilote Champion du monde remporte 41,1% des Grands Prix dans une saison.

>>> En dehors de Giuseppe Farina, qui fut le tout premier champion, aucun pilote n'a remporté le titre lors de sa première saison en F1. En moyenne, les pilotes le sont devenus pour la première fois après 5,3 saisons dans la discipline.

