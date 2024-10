La charge aéro augmentée pour 2026, accord sur les essais hivernaux

Réunie mardi à Faenza, dans les locaux de l'écurie Visa Cash App RB, la Commission F1 a écarté l'idée d'une course sprint réservée aux rookies pour 2024. Ce n'était toutefois pas le seul dossier à l'ordre du jour de cette réunion, présidée conjointement par Nikolas Tombazis, directeur monoplace à la FIA, et Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1.

La commission a en effet abordé largement la future réglementation technique qui entrera en vigueur en 2026, à la fois côté châssis et moteur. Les écuries ont répété certaines de leur préoccupations vis-à-vis des textes présentés par la FIA en juin dernier, qui ont ensuite évolué grâce au travail du Comité consultatif technique de la FIA.

De ces derniers travaux et des échanges qui ont suivi a émergé un accord pour finalement augmenter le niveau de performance aérodynamique des futures monoplaces par rapport à ce qui était initialement prévu.

"À la suite de discussions lors de récentes réunions du Comité consultatif technique, et de discussions continues avec les écuries de Formule 1, un certain nombre d'amendements au règlement technique 2026 dans les domaines de la performance, de l'aérodynamique et de la sécurité ont été incorporés dans la dernière itération de ce règlement", précise le compte-rendu de la Commission F1.

"Ceux-ci impliquent une augmentation de la performance aérodynamique attendue des monoplaces à la suite d'une collaboration approfondie entre les équipes et la FIA au cours des derniers mois."

Neuf jours d'essais hivernaux en 2026

Le mulet Aston Martin pour tester les futurs pneus 2026. Photo de: Pirelli

Les travaux ont également débouché sur un accord autour des règlements sportifs et financiers pour 2026, avec comme point notable le nombre de journées d'essais qui seront organisées en amont de cette saison qui marquera un tournant. L'évolution de la réglementation pour les unités de puissance et l'arrivée des nouveaux motoristes que sont Red Bull-Ford et Audi plaidaient en faveur d'une augmentation des essais.

"Le règlement sportif 2026 a fait l'objet d'une refonte significative, visant à en simplifier la structure", indique la Commission F1. "Le calendrier des tests de pré-saison 2026 comprendra trois sessions d'essais de trois jours, compte tenu des défis qu'implique le nouveau règlement moteur. Le règlement financier 2026 sera une évolution du cadre actuel. Les objectifs de la réglementation 2026 sont de proposer un équilibre concurrentiel entre équité sportive et viabilité financière."

Ces décisions adoptées au sein de la Commission F1 devront être ratifiées lors du prochain Conseil mondial du sport automobile de la FIA, prévu le 17 octobre.