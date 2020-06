Charité : la F1 va vendre les carreaux du drapeau à damier

La F1 a récemment lancé #WeRaceAsOne afin de combattre le racisme et les inégalités en son sein et dans la société, dévoilant un logo arc-en-ciel qui correspond aux couleurs des dix écuries, dans un contexte où de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le monde entier pour dénoncer les discriminations ethniques. Les écuries y ont déjà apporté leur soutien.

À chaque course, 56 des 80 carreaux du drapeau à damier seront disponibles à la vente via le site F1 Authentics, les 24 autres carreaux étant réservés au promoteur du Grand Prix pour ses invités.

Pour 199,99 €, il est dès maintenant possible d'avoir son nom inscrit sur un carreau du drapeau à damier du Grand Prix d'Autriche, carreau qui sera ensuite encadré et envoyé au donateur avec une photo du drapeau et un certificat d'authenticité.

Cette initiative, qui devrait récolter environ 11 200 € par course, n'est pas sans rappeler celle de Red Bull – qui avait permis à 25 000 fans d'avoir leur photo sur les RB8 de Sebastian Vettel et Mark Webber à Silverstone en 2012, afin de collecter des fonds pour l'association Wings for Life – ou de Honda, qui avait inscrit les noms de milliers de fans sur sa RA107 de 2007, aux couleurs de la terre, en échange de dons à des associations environnementales.