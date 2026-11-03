Formule 1 GP de Mexico

Leclerc impute l'accrochage du GP du Mexique au tracé, Vasseur n'est pas d'accord

Le pilote Ferrari s'est retrouvé impliqué dans un duel roue contre roue avec son coéquipier Lewis Hamilton dès le premier tour, un incident qui a coûté la victoire à la Scuderia.

Ed Hardy Stuart Codling

Publié: 3 nov. 2026, 08:39

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Photo de : Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Charles Leclerc a imputé au tracé du circuit son accrochage du premier tour avec son coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, lors du Grand Prix du Mexique de Formule 1. Selon lui, la présence d'un "mur" à la sortie du virage 4 aurait permis d'éviter l'incident.

La Scuderia a laissé échapper une victoire qui semblait à sa portée dimanche sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Parti en pole position, Hamilton a vu Leclerc, troisième sur la grille, rapidement lui ravir la deuxième place à George Russell.

Leclerc a ensuite attaqué Hamilton à l'extérieur du virage 1, dans l'espoir de boucler son dépassement à l'intérieur du virage suivant. Mais le septuple champion du monde a momentanément conservé l'avantage.

Le Monégasque a retenté sa chance à l'extérieur du virage 4, mais les deux pilotes ont manqué leur freinage. Leclerc est alors passé dans l'herbe, a coupé le virage 5 et pris la tête de la course, tandis que Max Verstappen dépassait Hamilton.

Le pilote monégasque a ensuite écopé d'une pénalité de cinq secondes, qui l'a finalement relégué à la quatrième place. Furieux, Hamilton a terminé deuxième derrière Verstappen, tandis que Kimi Antonelli a complété le podium.

"Nous en avons parlé tout jeudi lors du briefing des pilotes, en essayant de comprendre quelle décision nous devions prendre à ce sujet", a déclaré Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Je pense que tout le monde est arrivé à la conclusion qu'il fallait probablement commencer par modifier les circuits, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'endroits où l'on puisse prendre autant de risques à l'intérieur."

"S'il y avait eu un mur à la sortie du virage 4, évidemment, ni Lewis ni moi n'aurions repoussé notre point de freinage aussi loin."

"Je pense donc qu'il y a des choses à améliorer au niveau des circuits pour rendre la situation plus simple, car sinon, c'est très compliqué."

Leclerc faisait référence au chaos habituel du départ au Mexique. L'an dernier, Verstappen et d'autres pilotes avaient notamment été contraints de passer dans l'herbe au virage 1. Il avait donc été décidé d'appliquer des pénalités plus sévères.

Les commissaires avaient ainsi établi qu'au départ et lors des éventuels redémarrages, les pilotes seraient considérés à la fois comme attaquants et défenseurs. Ils s'exposeraient donc aux pénalités habituelles s'ils tiraient un avantage en quittant la piste entre les virages 1 et 3, ainsi qu'entre les virages 4 et 6.

Pour Leclerc, "la solution définitive consiste à avoir un circuit qui ne permet pas de faire cela". Le directeur de Ferrari, Fred Vasseur, a en partie repris cette idée, estimant que les conséquences "auraient été plus graves à Monaco".

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Le Français ne partage toutefois pas l'avis de Leclerc selon lequel les caractéristiques du circuit mexicain seraient à l'origine de son incident du premier tour. Il regrette avant tout que Ferrari ait laissé échapper une troisième victoire en 2026.

Il a déclaré : "Le tracé du circuit ne facilite certainement pas les choses, car si l'on regarde les dernières années, nous avons connu ce genre de problème. Mais cela ne peut en aucun cas servir d'excuse."

"Honnêtement, je suis un peu frustré, car je pense que nous avons franchi un vrai cap en matière de performances lors des derniers Grands Prix."

"Nous étions aux deux premières places au virage 4. Je ne me souviens pas de la dernière fois où un dépassement a eu lieu au Mexique, peut-être à la fin des années 1970. Quand on occupe les deux premières places au virage 4, on n'imagine pas ne pas gagner la course."

"C'est une grande source de frustration pour moi, mais je ne suis pas le plus important. Je pense que les 2 000 personnes qui travaillent sur ce projet sont tout aussi frustrées, et il me faudra du temps pour digérer tout cela !"

Avec la contribution de Ronald Vording

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