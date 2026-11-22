Formule 1 GP de Las Vegas
5 choses à retenir du Grand Prix de Las Vegas
Voici ce qu'il faut retenir du Grand Prix de Las Vegas, remporté par Max Verstappen au terme d'une course à haute intensité.
Rédaction Motorsport.com
Publié: 22 nov. 2026, 06:02
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Las Vegas a offert la course en peloton tant attendue
Dans la capitale américaine du divertissement artificiel, la F1 a offert le spectacle le plus artificiel et le plus divertissant qui soit. Comme quoi, les choses sont bien faites.
La course en yo-yo, qui avait marqué les premiers Grands Prix de la saison 2026, a fait son grand retour. Le manque d'énergie électrique disponible dans la longue ligne droite du Strip a relancé les dépassements à coups de batterie. L'espace d'un instant, on avait l'impression de regarder les 500 Miles d'Indianapolis, avec les voitures de tête se passant le commandement sans parvenir à creuser l'écart avec le reste du peloton.
Cela a donné lieu à de nombreux changements de position et à de belles batailles roue contre roue, pour le plus grand plaisir du public venu en masse et des organisateurs.
Ce n'est certainement pas du goût de tout le monde, mais difficile de nier qu'il y avait de quoi regarder. Et le spectacle était assurément bien meilleur que celui du Grand Prix d'Espagne sur le Madring.
- Filip Cleeren
Ferrari en plein chaos après un nouvel accrochage Hamilton-Leclerc
Ferrari arrivait à Las Vegas avec deux objectifs clairement définis : tenter de gagner (naturellement) et essayer d'assurer la deuxième place au championnat constructeurs. Si le premier objectif s'annonçait difficile compte tenu du manque de puissance moteur de la Scuderia dans les longues lignes droites de Las Vegas, ne pas concéder plus de 10 points à Red Bull pour conserver la deuxième place était tout à fait réaliste.
Mais les problèmes non résolus ont une nouvelle fois refait surface.
Lewis Hamilton et Charles Leclerc semblent incapables de se battre l'un contre l'autre en tant que coéquipiers. Cela avait déjà été évident au Mexique, où ils avaient gâché la victoire, mais des discussions pour apaiser les tensions étaient censées avoir réglé le problème au Brésil. Deux semaines plus tard, la situation est pire que jamais.
Charles Leclerc et Lewis Hamilton.
Photo de: Manuel Eletto
Hamilton a exprimé sa colère envers Leclerc. Le Monégasque était impliqué lorsque Hamilton a quitté la piste, avant de rester devant Lando Norris et de récolter une pénalité de 10 secondes.
Après avoir purgé sa pénalité un tour après le début de la période de voiture de sécurité, afin de ne pas ralentir Leclerc qui le suivait, les deux hommes ont repris leurs désaccords en piste, et ce fut au tour du Monégasque de commettre une erreur. Mais cette fois, il a percuté son coéquipier, envoyant Hamilton en tête-à-queue, et écopé d'une pénalité de 10 secondes. Ce qui s'était dit au Brésil est manifestement entré par une oreille et ressorti par l'autre.
- Haydn Cobb
Verstappen-Russell : Max a encore eu le dernier mot
Une vieille rivalité a été ravivée à Las Vegas ce week-end à la suite d'un incident survenu en EL3, la séance qui génère habituellement le moins de gros titres lors d'un week-end de Grand Prix. Verstappen et Russell se sont battus roue contre roue comme s'ils disputaient une place en course, et le Britannique n'a pas mâché ses mots devant la presse ensuite, affirmant que son rival "se croit plus important que tout le monde" et que "quelqu'un doit lui tenir tête".
Un mélange de rivalité et de jeu psychologique était à l'œuvre, les deux pilotes se disputant également la deuxième place du championnat. Mais battre Verstappen dans ce domaine est presque aussi difficile que de le battre en piste, et le Néerlandais a à peine réagi aux propos de Russell.
Max Verstappen face à George Russell.
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Partis en première ligne, ils n'ont connu aucun incident au départ, mais se sont ensuite échangé la tête à plusieurs reprises au gré de leurs dépassements. Au final, Verstappen semblait toujours maîtriser la situation : chaque fois que Russell parvenait à le dépasser, le Néerlandais répliquait, montrant que les attaques verbales de la veille ne l'avaient pas affecté le moins du monde.
Russell a finalement perdu gros et terminé loin des places sur le podium, tandis que Verstappen remportait la course et se rapprochait encore un peu plus de la deuxième place du championnat.
- Jose Carlos de Celis
La FIA dans le vrai avec l'ADUO
Lorsque la nouvelle a commencé à circuler dans le paddock, autour du Grand Prix de Monaco, selon laquelle la FIA avait estimé que Red Bull disposait du moteur de référence en 2026, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Red Bull était alors loin de pouvoir prétendre à la victoire en début de championnat, et ce verdict semblait presque ridicule.
Pourtant, le moteur n'était peut-être pas réellement ce qui freinait l'équipe de Milton Keynes, mais plutôt la voiture elle-même. Celle-ci est désormais largement mise au point, et Max Verstappen se bat régulièrement aux avant-postes. Le Grand Prix de Las Vegas, où Verstappen et Isack Hadjar ont rivalisé à armes égales avec Mercedes, semble peut-être confirmer que les mesures de la FIA n'étaient finalement pas si éloignées de la réalité.
- Oleg Karpov
Gasly enfin récompensé à Las Vegas
Pierre Gasly a fait de Las Vegas une sorte de spécialité depuis l'arrivée de la course au calendrier en 2023. Il y a signé deux fois une qualification en deuxième ligne et, même l'an dernier, au volant d'une Alpine habituellement reléguée en fond de grille, il avait atteint la Q3. Pourtant, jusqu'à ce week-end, il n'y avait jamais inscrit le moindre point.
Pierre Gasly (Alpine)
Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Son rythme était une nouvelle fois au rendez-vous. Gasly a terminé deuxième sous la pluie en EL2 et s'est encore illustré en Q2, même si sa neuvième place en Q3 lui a laissé le sentiment d'avoir laissé passer une occasion.
La course lui a enfin apporté la récompense que son rythme sur le Strip lui promettait depuis longtemps. Gasly est rapidement remonté et a passé une grande partie du Grand Prix à se battre pour le podium. Cette ambition s'est évanouie à 15 tours de l'arrivée, mais sa cinquième place constitue un résultat mérité.
Alors qu'Alpine n'avait inscrit qu'un seul point au cours des six Grands Prix précédents, ce résultat de Gasly, accompagné de la sixième place de Franco Colapinto, était exactement ce dont l'équipe avait besoin. Le double abandon de Racing Bulls lui a permis de revenir un peu dans la lutte pour la cinquième place, même si rattraper l'écurie de Faenza lors des deux dernières manches semble toujours très difficile.
Le rythme d'Alpine était probablement en grande partie lié aux caractéristiques du circuit. Il présente certaines similitudes avec Monza, où Gasly avait signé une pole surprise en septembre, mais le Qatar pourrait également convenir à l'A526, alors que l'équipe cherche à terminer la saison sur une meilleure dynamique.
- Federico Faturos
Lire aussi :
Formule 1Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !
Formule 1Tous les résultats et classements du Grand Prix de Las Vegas F1 2026
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Tous les résultats et classements du Grand Prix de Las Vegas F1 2026
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Rédaction Motorsport.com
Audi avec une livrée spéciale à Singapour
Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
1 m
Audi avec une livrée spéciale à Singapour
Comment suivre le GP de France MotoGP ?
MotoGP
MotoGP
GP de France
6 m
Comment suivre le GP de France MotoGP ?
Assetto Corsa Competizione reçoit une belle mise à jour gratuite !
Jeux vidéo
Jeux vidéo 10 m
Assetto Corsa Competizione reçoit une belle mise à jour gratuite !
Dernières actus
5 choses à retenir du Grand Prix de Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
7 min
5 choses à retenir du Grand Prix de Las Vegas
Tous les résultats et classements du Grand Prix de Las Vegas F1 2026
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
20 min
Tous les résultats et classements du Grand Prix de Las Vegas F1 2026
Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
29 min
Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !
Jack Miller furieux après le changement d'horaire du Sprint : "On ne court plus sous la pluie"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Portugal
8 h
Jack Miller furieux après le changement d'horaire du Sprint : "On ne court plus sous la pluie"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire